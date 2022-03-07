Польское СМИ сообщило о возможном переносе матча ЧМ с Россией

ФИФА рассматривает вариант с переносом на июнь стыкового матча между сборными России и Польши в отборочном турнире чемпионата мира 2022 года, сообщил источник, близкий к организации.

Сборная Польши после начала военной спецоперации на Украине отказалась играть со сборной России, то же заявили сборные Швеции и Чехии. Затем ФИФА и УЕФА отстранили сборные России и российские клубы от всех соревнований под своей эгидой.

Но в Цюрихе, где располагается офис ФИФА, делают все возможное, чтобы «не потерять Россию», пишет польский портал Interia Sport со ссылкой на источник. Среди рассматриваемых идей — перенос матча Россия — Польша на июнь.

ФИФА также может перенести на июнь стыковые матчи с участием сборных Украины, Шотландии, Уэльса и Австрии, из которых в Катар поедет только одна.

Пресс-секретарь Польского футбольного союза (PZPN) и сборной Польши Якуб Квятковский сообщил «Матч ТВ», что PZPN не получал от ФИФА документы об отмене матча плей-офф со сборной России, а также о возможном переносе игры на июнь. «У нас нет информации от ФИФА о матчах плей-офф», — сказал Квятковский.

Чемпионат мира пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря.