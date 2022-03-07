НАВЕРХ
Актуальная тема
Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине

Польское СМИ сообщило о возможном переносе матча ЧМ с Россией

Источник:
Sibnet.ru
157 0
Фото: © Sibnet.ru

ФИФА рассматривает вариант с переносом на июнь стыкового матча между сборными России и Польши в отборочном турнире чемпионата мира 2022 года, сообщил источник, близкий к организации.

Сборная Польши после начала военной спецоперации на Украине отказалась играть со сборной России, то же заявили сборные Швеции и Чехии. Затем ФИФА и УЕФА отстранили сборные России и российские клубы от всех соревнований под своей эгидой.

Но в Цюрихе, где располагается офис ФИФА, делают все возможное, чтобы «не потерять Россию», пишет польский портал Interia Sport со ссылкой на источник. Среди рассматриваемых идей — перенос матча Россия — Польша на июнь.

ФИФА также может перенести на июнь стыковые матчи с участием сборных Украины, Шотландии, Уэльса и Австрии, из которых в Катар поедет только одна.

Пресс-секретарь Польского футбольного союза (PZPN) и сборной Польши Якуб Квятковский сообщил «Матч ТВ», что PZPN не получал от ФИФА документы об отмене матча плей-офф со сборной России, а также о возможном переносе игры на июнь. «У нас нет информации от ФИФА о матчах плей-офф», — сказал Квятковский.

Чемпионат мира пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря.

Тема: Военная операция на Украине
«Некультурные» санкции: чего лишились ТВ и шоу-бизнес
Минобороны назвало сумму, потраченную США на биолаборатории на Украине
Россия готова прекратить спецоперацию «в любой момент»
Минобороны рассказало о взятых в заложники 150 мирных жителях
смотреть все
Спорт #Футбол
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
  • Шпагат
  • Фитнес-продукты
  • зарядка
  • бег
  • пить воду
  • супы
Истории
info.sibnet.ru
Размеры и разметка: как устроено футбольное поле
21.06.2021 20:41
info.sibnet.ru
Спорт всегда с тобой: как смотреть трансляции в Wink
21.06.2021 19:28
info.sibnet.ru
Лучшие фильмы про футбол: истории легендарных спортсменов
19.06.2021 01:47
Футбольный комментатор во время матча
Футбольный сленг: как понять комментатора?
17.06.2021 14:43
Вокруг спорта
info.sibnet.ru
МОК выступил за отмену всех соревнований в России
25.02.2022 22:22
info.sibnet.ru
Австрийский лыжник рассказал о влиянии допинга на результаты
22.02.2022 12:55
info.sibnet.ru
Шахматисту из России засчитали поражение за отказ играть в маске
23.01.2022 12:35
info.sibnet.ru
Медики раскритиковали трансгендеров в спорте
20.01.2022 13:13
Девушка дня
info.sibnet.ru
Футболистка Алексия Путельяс получила «Золотой мяч»
30.11.2021 17:28
info.sibnet.ru
Каратистка Дарья Тулякова снялась для Maxim
27.10.2021 17:57
info.sibnet.ru
Керлингистка Анна Сидорова: секс перед играми мешает
13.07.2021 13:17
info.sibnet.ru
Девушка-боец Пейдж Ванзант: секс-символ MMA
30.03.2021 17:46
Обсуждение (0)
О самом главном
Великий пост: календарь питания на семь недель
Бюджетно, необычно, романтично: как поздравить с 8 марта
Дорогами духов, или Куда уходили шаманы
Опасные находки: почему нельзя поднимать ножи, кресты и кольца
Кого любят мужчины: секреты очарования по Зодиаку
Интроверт любит вас: как об этом догадаться?
Все статьи
Мультимедиа
Военная мощь России и Украины. ИНФОГРАФИКА
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Самое обсуждаемое
51
Госдума ввела тюремные сроки до 15 лет за военные фейки об Украине
47
Госдума обсудит лишение свободы до 15 лет за военные фейки
38
Евросоюз лишил Россию евро
36
Путина порадовала изоляция России
34
Путин предостерег от введения беспилотной зоны над Украиной
Sibnet.Ru