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Дерипаска рассказал о возможных масштабах кризиса

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © World Economic Forum

Миллиардер, руководитель объединенной компании «Русал» и En+ Group Олег Дерипаска в четверг заявил на Красноярском экономическом форуме, что санкции умножат кризис 98 года на три.

«Мы с такими вызовами еще не сталкивались. Железный занавес уже опустился. Меня очень просят это не говорить, но я за мир. Через три недели станет понятно, что будет с банками. Посмотрим, кто останется от наших партнеров. Думаю, мы очень удивимся, сколько их осталось. Их можно будет пересчитать на пальцах руки», — цитирует Дерипаску телеграм-канал «Борус».

Дерипаска добавил, что «берем кризис 98 года и умножаем на три».

Бизнесмен попал под иностранные санкции. Ранее Дерипаска уже предлагал не затягивать переговоры, а быстрее заключить мир.

Тема: Военная операция на Украине
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