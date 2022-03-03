Дерипаска рассказал о возможных масштабах кризиса

Миллиардер, руководитель объединенной компании «Русал» и En+ Group Олег Дерипаска в четверг заявил на Красноярском экономическом форуме, что санкции умножат кризис 98 года на три.

«Мы с такими вызовами еще не сталкивались. Железный занавес уже опустился. Меня очень просят это не говорить, но я за мир. Через три недели станет понятно, что будет с банками. Посмотрим, кто останется от наших партнеров. Думаю, мы очень удивимся, сколько их осталось. Их можно будет пересчитать на пальцах руки», — цитирует Дерипаску телеграм-канал «Борус».

Дерипаска добавил, что «берем кризис 98 года и умножаем на три».

Бизнесмен попал под иностранные санкции. Ранее Дерипаска уже предлагал не затягивать переговоры, а быстрее заключить мир.