Россия осталась без международного футбола

Сборная России по футболу исключена из отборочного этапа чемпионата мира – 2022, а также других международных турниров, такое решение приняли Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

«Все российские команды, будь то национальные сборные или клубы, будут отстранены от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА. Футбол полностью солидарен со всеми пострадавшими на Украине и сплочен вокруг общего горя», — говорится в совместном заявлении футбольных организаций.

Сборная России пропустит стыковые матчи отборочного турнира на чемпионат мира, соответственно, не сыграет на самом мундиале. Также команда не выступит в Лиге наций.

Российские клубы не смогут принимать участие в еврокубках — как в этом, так и в следующем сезонах. Московский «Спартак», который оставался единственным российским представителем в еврокубках, не сыграет в 1/8 финала Лиги Европы.

В заявлении ФИФА и УЕФА не указано, при каких условиях бан с российского футбола может быть снят.

24 февраля Россия начала военную спецоперацию на Украине. Как заявил глава государства Владимир Путин, эти действия направлены на защиту жителей от «геноцида киевского режима», а также «демилитаризацию и денацификацию» Украины. Международные спортивные организации отказываются от демонстрации российского флага и исполнения российского гимна на международных соревнованиях, а также переносят все спортивные мероприятия с территории России.