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Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине

НХЛ призвали приостановить действие контрактов российских хоккеистов

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: image by flickr / CC BY 2.0

Легендарный чешский голкипер и двукратный обладатель Кубка Стэнли Доминик Гашек призвал НХЛ отказаться от контрактов с российскими хоккеистами из-за событий на Украине.

«НХЛ должна немедленно приостановить действие контрактов со всеми российскими игроками! Каждый спортсмен представляет не только себя и свой клуб, но и свою страну, ее ценности и действия», — написал Гашек в своем Twitter.

По его словам, если НХЛ не пойдет на такой шаг, то она будет нести косвенную ответственность за погибших на Украине. В текущем сезоне в Национальной хоккейной лиге играют 47 российских хоккеистов.

Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе 24 февраля. Российский лидер призвал украинских военных сложить оружие и «идти домой», а также пообещал, что они смогут беспрепятственно покинуть зону боевых действий.

Тема: Военная операция на Украине
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Обсуждение (2)
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Топ комментариев

mosquito__2010

Вы теперь на пару сливаться будете ? По одиночке вас уже не выпускают, страшно ?

doom33

аххаха а как доставляют? телепортируют? ахахха клоун

mosquito__2010

Кто груз принимать будет ? Сам Заленский ?

Disobedient

На них у бандерлогов только и надежда. Ладно хоть маски одели, раньше также выходили против масок протестовали.)))...
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