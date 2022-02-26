НХЛ призвали приостановить действие контрактов российских хоккеистов

Легендарный чешский голкипер и двукратный обладатель Кубка Стэнли Доминик Гашек призвал НХЛ отказаться от контрактов с российскими хоккеистами из-за событий на Украине.

«НХЛ должна немедленно приостановить действие контрактов со всеми российскими игроками! Каждый спортсмен представляет не только себя и свой клуб, но и свою страну, ее ценности и действия», — написал Гашек в своем Twitter.

По его словам, если НХЛ не пойдет на такой шаг, то она будет нести косвенную ответственность за погибших на Украине. В текущем сезоне в Национальной хоккейной лиге играют 47 российских хоккеистов.

Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе 24 февраля. Российский лидер призвал украинских военных сложить оружие и «идти домой», а также пообещал, что они смогут беспрепятственно покинуть зону боевых действий.