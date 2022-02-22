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Windows 11 перестанет работать со старыми роутерами

Источник:
Sibnet.ru
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Маршрутизаторы разных поколений
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Windows 11 в новых сборках перестанет работать с маршрутизаторами, не поддерживающими стандарты WPA2 и WPA3, так как Microsoft отказалась от протоколов TKIP и WEP в Wi-Fi-сетях.

Стандарты безопасности TKIP и WEP признаны в Microsoft устаревшими, поэтому Windows 11 больше не будет разрешать подключения к Wi-Fi сетям, защищенным по этим протоколам, сообщается в анонсе обновления 22557 на сайте Windows Insider Blog

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При подключении к Wi-Fi с устаревшим протоколом пользователям предложат более современные методы шифрования. Рекомендуемым стандартом безопасности признан WPA3, однако WPA2, используемый большинством роутеров, не лишился поддержки.

Операционная система Windows 11 не первая отказалась от старых протоколов шифрования Wi-Fi. iOS, начиная с 14 версии, предупреждает владельцев о небезопасности WEP и TKIP и рекомендует настроить маршрутизатор на использование WPA2 или WPA3.

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