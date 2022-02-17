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Обновление Windows 11 перегрело процессоры

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Пользователи операционной системы Windows 11 пожаловались на проблемы после установки обновления KB5010414. В частности, у некоторых стали перегреваться процессоры.

Согласно сообщениям пользователей на портале Reddit, после обновления Windows 11 в ряде случаев температура процессора начинала аномально повышаться. Также установка патча вызвала проблему с принтерами.

При этом официально обновление KB5010414 было призвано решить ошибки при отображении всплывающих подсказок на элементах панели задач. К слову, данная проблема после установки патча действительно исчезает.

Эксперименты показали, что после отката к предыдущей версии операционной системы проблемы с процессорами и принтерами исчезают. По этой причине пользователям не рекомендуют переходить на Windows 11 Build 22000.256 до устранения ошибок.

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Топ комментариев

лачинов

Насчет войны с Украиной старый прав, она для нас противоестественна, а вот всё остальное, увы ... демагогия....

WSG0600-164-164

Ложь в каждом слове, правда в одном им нужны рабы и ресурсы, махровый сутенёр, кто сказочнику поверит.

mosquito__2010

Не менее позорным были местные товарищи искренне считающие что это реально может произойти и разгоняющие...

mosquito__2010

У тебя день ото дня вопросы всё примитивнее и примитивнее . Ты хоть историю хронологию происходящих процессов...
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