Обновление Windows 11 перегрело процессоры

Пользователи операционной системы Windows 11 пожаловались на проблемы после установки обновления KB5010414. В частности, у некоторых стали перегреваться процессоры.

Согласно сообщениям пользователей на портале Reddit, после обновления Windows 11 в ряде случаев температура процессора начинала аномально повышаться. Также установка патча вызвала проблему с принтерами.

При этом официально обновление KB5010414 было призвано решить ошибки при отображении всплывающих подсказок на элементах панели задач. К слову, данная проблема после установки патча действительно исчезает.

Эксперименты показали, что после отката к предыдущей версии операционной системы проблемы с процессорами и принтерами исчезают. По этой причине пользователям не рекомендуют переходить на Windows 11 Build 22000.256 до устранения ошибок.