Хоккейная сборная России вышла в финал олимпийского турнира

Сборная России по хоккею справилась со шведами в буллитной серии со счетом 2:1 и прошла в финал олимпийского турнира, где поборется за золотые медали с Финляндией.

Игра, как и предполагали эксперты, оказалась не результативной. Первый период прошел всухую. На первой минуте второго периода счет открыл Антон Слепышев, поразив ворота шведского вратаря Ларса Юханссона.

Основная борьба развернулась в третьем периоде. Счет сравнял Антон Ларнер. Но в последние минуты команды не стали рисковать и уведи игру в овертайм. 10-минутка не принесла результата, исход полуфинала для команд решила серия буллитов, где сильнее оказалась сборная России. Победную шайбу команде принес 20-летний дебютант сборной Арсений Грицюк.

В финале хоккейного турнира Олимпиады встретятся сборные Финляндии и России. Игра пройдет 20 февраля. Матч за третье место проведут Словакия и Швеция уже в субботу, 19 февраля.