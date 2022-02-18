Новые игровые видеокарты от Intel выйдут весной

Компания Intel анонсировала выход новых игровых видеокарт Arc Alchemist во втором квартале этого года. Компания планирует поставить на рынок более четырех миллионов устройств и уже приступила к разработке следующего поколения.

Первые видеокарты Intel Arc под кодовым названием Alchemist поступят в продажу весной 2022 года, сообщается на официальном сайте Intel. Ноутбуки с новым графическим ускорителем уже производятся, а карты для рабочих станций начнут выходить осенью.

Компания приступила к разработке графического ускорителя нового поколения в премиум-сегменте под кодовым названием Celestial, его выход ожидается не ранее 2024 года. Новинке предрекают флагманский уровень игровой производительности и высокую стоимость.

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К концу 2022 года анонсирован запуск проекта Endgame — облачного сервиса, позволяющий получить доступ к оборудованию семейства Intel Arc без его приобретения.

Подробностей о производительности и ценах новых видеокарт в Intel не разглашают. Известно, что детальные характеристики устройств будут раскрыты непосредственно перед выходом их в широкий доступ.