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Игровой монитор получит матрицу на квантовых точках

Источник:
Ars Technica
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Фото: © Dell

Компания Dell анонсировала монитор Alienware 34 Curved QD-OLED Gaming — он впервые в мире получит матрицу QD-OLED на квантовых точках.

Производитель уже назвал предварительную дату выхода — монитор станет доступен уже весной 2022 года. Стоимость новинки составит внушительные 1300 долларов, что сделает Alienware 34 Curved QD-OLED Gaming самым дорогим в фирменной линейке.

Размер нового монитора составляет 34 дюйма по диагонали, разрешение — 3440x1400 точек. Заявлен 99,3-процентный охват цветового пространства DCI-P3. Контрастность достигает 1 000 000:1, частота обновления — 175 Гц. Время отклика — всего 0,1 мс.

Технология квантовых точек позволяет улучшить цветовой диапазон и яркость изображения. В частности, такие телевизоры поддерживают новейший стандарт HDR 10+, обеспечивают расширенные углы обзора и глубокий черный цвет.

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