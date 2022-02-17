Анна Щербакова стала олимпийской чемпионкой, Валиева — четвертая

Российская фигуристка Камила Валиева, считавшаяся фаворитом в женском катании, сенсационно заняла четвертое место. Анна Щербакова завоевала золото, Александра Трусова — серебро.

Трусова занимала четвертое место после короткой программы. В произвольной она впервые в истории Олимпийских игр приземлила пять четверных прыжков, хотя был степ-аут на четверном тулупе. За программу она набрала 177,17 балла, ее лучший результат в сезоне.

Щербакова шла второй. Она чисто сделала все элементы, включая два четверных флипа. Судьи оценили прокат на 175,75 балла. Общий результат — 255,95.

Валиева не смогла чисто откатать программу. Она два раза упала, делала степ-ауты. За произвольную ей поставили 141,93 балла, по сумме двух программ она стала четвертой. После проката фигуристка расплакалась, а зал поддержал ее криками: «Молодец!».

Бронзу завоевала японская фигуристка Каори Сакамото.

Цветочная церемония состоялась, так как Валиева не вошла в тройку победителей.