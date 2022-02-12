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Олимпиада 2022

Сборная России по хоккею проиграла Чехии после сложной битвы

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © ОКР

Матч сборных России и Чехии по хоккею на Олимпиаде завершился поражением россиян со счетом 5:6 в овертайме. Исход игры не влиял на выход «Красной машины» в плей-офф, место в 1/4 финала команда завоевала заранее.

Болельщики ожидали от россиян красивой, результативной игры. Сборная России досрочно вышла в плей-офф, и игра с Чехией не могла повлиять на их судьбу в Олимпиаде. Эксперты прогнозировали, что «Красная машина» расслабится и покажет все, на что способна. Но со второго периода стало ясно — команда не в ударе.

Игра началась с гола Владимира Ткачева в ворота чехов на пятой минуте. Но уже во втором периоде Томаш Кундратек сравнял счет. Благодаря Никите Нестерову россияне опять вышли вперед, но в конце второй 20-минутки в ворота Ивана Федотова прилетело еще две шайбы. Забили Давид Крейчи и Михаэль Шпачек.

На третий период россияне вышли в меньшинстве. Началась настоящая битва. Сначала разрыв увеличили чехи до 2:4, забил Лукаш Клок. Затем россияне за пять минут забили три шайбы, их авторами стали Кирилл Семенов, Арсений Грицюк, Андрей Чибисов. Следующей же минутой чехи сравняли счет на 5:5.

Решить исход игры оставалось в последние пять минут. Команды стали осторожничать, игра пошла на удержание счета и завершилась ничьей. В овертайме сборная России получила удаление, чешским хоккеистам удалось реализовать большинство, они и одержали победу в матче.

В четвертьфинал напрямую выходятпобедители групп, а также лучшая команда из занявших вторые места. Все остальные сборные сыграют стыковые матчи за выход в эту стадию. 1/4 финала пекинского хоккейного турнира пройдет 16 февраля.


Тема: Олимпиада 2022
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