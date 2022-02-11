Главные события восьмого дня Олимпиады в Пекине

Сборная России в четверг не завоевала ни одной медали на Олимпиаде в Пекине, но все может измениться в пятницу. Шансы есть у биатлонисток, лыжников во главе с чемпионом Игр Большуновым и скелетонистов.

Семь комплектов медалей разыграют на Олимпийских играх в Пекине в восьмой день, 11 февраля. Олимпийские чемпионы определятся в биатлоне у женщин в спринте, в горнолыжном спорте у женщин в супер-гиганте, в конькобежном спорте у мужчин на дистанции 10 000 метров, в лыжных гонках у мужчин на дистанции 15 километров классическим стилем, в скелетоне у мужчин, в сноуборде у мужчин в дисциплине хаф-пайп и шорт-треке у женщин на дистанции 1 000 метров.

Биатлон — надежда на медали

В спринте женщины бегут 7,5 километра с двумя огневыми рубежами — лежа и стоя. Этот вид биатлона вошел в программу Олимпийских игр в 1992 году. Первой чемпионкой стала Анфиса Резцова, мама Кристины Резцовой, которая стартует в пятницу.

Кроме Резцовой, в команду вошли Ульяна Нигматуллина, Светлана Миронова и Ирина Казакевич. Девушки не блеснули в индивидуальной гонке, теперь у них будет шанс исправиться

Например, Нигматуллина за два дня тренировок сделала 90 выстрелов, из которых не попала всего два, рассказывал тренер биатлонистки Николай Загурский телеканалу «Матч ТВ». А по словам старшего тренера сборной Михаила Шашилова, у россиянок вообще лучшие лыжи на Олимпиаде, но они не смогли хорошо пробежать, так как у снаряда «нет пропеллера».

Кто может взять медали? Лидирует в Кубке мира в спринтерском зачете Марте Олсбу-Ройселанн, действующей чемпионкой мира является другая норвежка Тирил Экхофф. Но есть неплохие шансы у шведских сестер Эберг, француженки Анаис Шевалье-Буше и свежеиспеченной олимпийской чемпионке Пекина Дениз Херрманн из Германии.

Гонку в прямом эфире покажет Первый канал. Начало — 12.00 мск.

Лыжные гонки — Большунов против Клебо

Мужчины разыграют очередную олимпийскую медаль в лыжных гонках — они пробегут классическим стилем 15 километров, стартовав с интервалом в 15 секунд.

За сборную России в классической разделке выступят Александр Большунов, Алексей Червоткин, Илья Семиков и Иван Якимушкин.

Финн Ийво Нисканен предположил, что именно ради этой гонки Большунов отказался от участия в спринте. «Он пропустил спринт? Ну а я брал выходной в воскресенье (имеет в виду то, что занял 40-е место в скиатлоне). Так что мы в равных условиях. После того, что мы видели в классической части скиатлона, не приходится сомневаться, кто те двое, что являются фаворитами в гонке на 15 километров», — сказал «Чемпионату» еще один соперник россиянина Йоханнес Клебо.

«Главная дуэль завтрашней разделки — Большунов против Нисканена. Все остальные в роли тёмных лошадок, в том числе Клебо, который, мягко говоря, не фаворит», — спрогнозировал спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.

Соревнования покажет телеканал «Россия-1». Начало — 9.55 мск.

Скелетон — четыре попытки

Скелетон — экстремальный и очень зрелищный вид спорта. Это спуск по ледяному желобу на санях головой вперед в положении лежа на животе. Результат определяется суммой времени спуска по итогам четырех заездов, при одинаковом результате у двух и более участников места делятся между ними.

Россию представляют Александр Третьяков, Евгений Рукосуев и Даниил Романов. Лидер команды Никита Трегубов и заявленный сначала Владислав Семенов не смогли прилететь в Пекин из-за положительных тестов на коронавирус.

Опытный Третьяков отлично провел предолимпийский сезон, выиграв серебро на чемпионате мира и взяв золото чемпионата Европы, но в последнее время его результаты не отличаются стабильностью.

Молодой и перспективный Рукосуев уже показал неплохой результат после двух попыток, а Романов уступил даже спортсмену из Американского Самоа Натану Крамптону, не имеющему в активе зачетных баллов в этом сезоне.

Прямая трансляция четвертой попытки — на телеканале «Матч!» с 16.40 мск.

Хоккей — Россия против удивившей Дании

Мужская сборная России по хоккею проводит второй матч на турнире, где ее ждет команда Дании.

«Красная машина» в стартовом матче с минимальным счетом обыграла сборную Швейцарии, причем единственный гол получился курьезным: Антон Слепышев забил после рикошета от конька соперника.

Болельщики были разочарованы действиями подопечных Алексея Жамнова. «Не думаю, что были большие проблемы в плане движения. По принятию решений — да. Сказалось, что у многих ребят отсутствовала игровая практика с начала января. Сказалось волнение», — оценивал матч тренер сборной России Сергей Федоров в интервью «Спорт-Экспрессу».

А Дания удивила — победила сборную Чехии, считающуюся одним из фаворитов игр. Тренер Федоров назвал соперников серьезными и мобильными. «Не удивлен их ритмом, мастерством, напористостью. Они играют ближе к североамериканскому стилю. Шайба идет вперед, большое давление на ворота. Нашим защитникам придется вместе с центральными нападающими поработать над этим», — отметил он.

Встречу в прямом эфире будет транслировать Первый канал. Старт матча запланирован на 7.10 мск.