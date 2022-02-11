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Олимпиада 2022

Главные события восьмого дня Олимпиады в Пекине

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Telegram-канал ОКР
Сборная России в четверг не завоевала ни одной медали на Олимпиаде в Пекине, но все может измениться в пятницу. Шансы есть у биатлонисток, лыжников во главе с чемпионом Игр Большуновым и скелетонистов.

Семь комплектов медалей разыграют на Олимпийских играх в Пекине в восьмой день, 11 февраля. Олимпийские чемпионы определятся в биатлоне у женщин в спринте, в горнолыжном спорте у женщин в супер-гиганте, в конькобежном спорте у мужчин на дистанции 10 000 метров, в лыжных гонках у мужчин на дистанции 15 километров классическим стилем, в скелетоне у мужчин, в сноуборде у мужчин в дисциплине хаф-пайп и шорт-треке у женщин на дистанции 1 000 метров.

Биатлон — надежда на медали 

В спринте женщины бегут 7,5 километра с двумя огневыми рубежами — лежа и стоя. Этот вид биатлона вошел в программу Олимпийских игр в 1992 году. Первой чемпионкой стала Анфиса Резцова, мама Кристины Резцовой, которая стартует в пятницу.

Кроме Резцовой, в команду вошли Ульяна Нигматуллина, Светлана Миронова и Ирина Казакевич. Девушки не блеснули в индивидуальной гонке, теперь у них будет шанс исправиться

Например, Нигматуллина за два дня тренировок сделала 90 выстрелов, из которых не попала всего два, рассказывал тренер биатлонистки Николай Загурский телеканалу «Матч ТВ». А по словам старшего тренера сборной Михаила Шашилова, у россиянок вообще лучшие лыжи на Олимпиаде, но они не смогли хорошо пробежать, так как у снаряда «нет пропеллера».

Кто может взять медали? Лидирует в Кубке мира в спринтерском зачете Марте Олсбу-Ройселанн, действующей чемпионкой мира является другая норвежка Тирил Экхофф. Но есть неплохие шансы у шведских сестер Эберг, француженки Анаис Шевалье-Буше и свежеиспеченной олимпийской чемпионке Пекина Дениз Херрманн из Германии.

Гонку в прямом эфире покажет Первый канал. Начало — 12.00 мск.

Лыжные гонки — Большунов против Клебо

Мужчины разыграют очередную олимпийскую медаль в лыжных гонках — они пробегут классическим стилем 15 километров, стартовав с интервалом в 15 секунд.

За сборную России в классической разделке выступят Александр Большунов, Алексей Червоткин, Илья Семиков и Иван Якимушкин.

Финн Ийво Нисканен предположил, что именно ради этой гонки Большунов отказался от участия в спринте. «Он пропустил спринт? Ну а я брал выходной в воскресенье (имеет в виду то, что занял 40-е место в скиатлоне). Так что мы в равных условиях. После того, что мы видели в классической части скиатлона, не приходится сомневаться, кто те двое, что являются фаворитами в гонке на 15 километров», — сказал «Чемпионату» еще один соперник россиянина Йоханнес Клебо.

«Главная дуэль завтрашней разделки — Большунов против Нисканена. Все остальные в роли тёмных лошадок, в том числе Клебо, который, мягко говоря, не фаворит», — спрогнозировал спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.

Соревнования покажет телеканал «Россия-1». Начало — 9.55 мск.

Скелетон — четыре попытки

Скелетон — экстремальный и очень зрелищный вид спорта. Это спуск по ледяному желобу на санях головой вперед в положении лежа на животе. Результат определяется суммой времени спуска по итогам четырех заездов, при одинаковом результате у двух и более участников места делятся между ними.

Россию представляют Александр Третьяков, Евгений Рукосуев и Даниил Романов. Лидер команды Никита Трегубов и заявленный сначала Владислав Семенов не смогли прилететь в Пекин из-за положительных тестов на коронавирус.

Опытный Третьяков отлично провел предолимпийский сезон, выиграв серебро на чемпионате мира и взяв золото чемпионата Европы, но в последнее время его результаты не отличаются стабильностью.

Молодой и перспективный Рукосуев уже показал неплохой результат после двух попыток, а Романов уступил даже спортсмену из Американского Самоа Натану Крамптону, не имеющему в активе зачетных баллов в этом сезоне.

Прямая трансляция четвертой попытки — на телеканале «Матч!» с 16.40 мск.

Хоккей — Россия против удивившей Дании

Мужская сборная России по хоккею проводит второй матч на турнире, где ее ждет команда Дании.

«Красная машина» в стартовом матче с минимальным счетом обыграла сборную Швейцарии, причем единственный гол получился курьезным: Антон Слепышев забил после рикошета от конька соперника.

Болельщики были разочарованы действиями подопечных Алексея Жамнова. «Не думаю, что были большие проблемы в плане движения. По принятию решений — да. Сказалось, что у многих ребят отсутствовала игровая практика с начала января. Сказалось волнение», — оценивал матч тренер сборной России Сергей Федоров в интервью «Спорт-Экспрессу».

А Дания удивила — победила сборную Чехии, считающуюся одним из фаворитов игр. Тренер Федоров назвал соперников серьезными и мобильными. «Не удивлен их ритмом, мастерством, напористостью. Они играют ближе к североамериканскому стилю. Шайба идет вперед, большое давление на ворота. Нашим защитникам придется вместе с центральными нападающими поработать над этим», — отметил он.

Встречу в прямом эфире будет транслировать Первый канал. Старт матча запланирован на 7.10 мск.

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Спорт #Олимпиада 2022 #Зимние виды #Хоккей
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Топ комментариев

mosquito__2010

Первый трансгендер пилот вообще авианосец потопит.

Plaguer

Ну рекорд Маккейна не побит, но тоже неплохо вышло.

Muzykant

Международные бандиты требовали снизить цены на газ?

Maniac.

Ты Максимка, когда языком подмахиваешь США, зубы чаще чисти, а то (_!_) конечно блестит, а вот с запахом...
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