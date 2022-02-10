Главные события седьмого дня Олимпиады в Пекине

Олимпийские игры в Пекине продолжаются. 10 февраля звезды мужского фигурного катания определят олимпийского чемпиона. Российская лыжница Наталья Непряева поборется со шведками и норвежками за медаль в индивидуальной гонке. Лучший фристайлист-акробат мира Максим Буров выступит в смешанных соревнованиях.

В седьмой день зимней Олимпиады в Пекине разыграют семь комплектов медалей. Конькобежки выйдут на дистанцию 5000 метров, лыжницы — на «разделку» классикой, сноубордистки покажут трюки в дисциплине хафпайп. Мужчин ждут финалы в горнолыжной комбинации и фигурном катании.

В санном спорте состоится смешанная эстафета. Фристайлисты выступят в смешанных командах в акробатике.

Фигурное катание — борьба между Ченом и японцами

Нейтан Чен из США — лидер после короткой программы, за прокат он получил рекордные 113,97 балла. Второе и третье место занимают японцы Юма Кагияма и Шома Умо.

Еще одна звезда фигурного катания из Японии, двукратный олимпийский чемпион Юдзуру Ханю, сорвал элемент и стал только восьмым. Он планирует исполнить в произвольной четверной аксель — сложнейший элемент, еще не поддавшийся спортсменам.

Российские фигуристы в число фаворитов не входили. Лучший результат показал 18-летний дебютант соревнований Евгений Семененко, с чистым прокатом он на седьмой строчке. Марк Кондратюк, ставший олимпийским чемпионом в командном турнире, откатался неудачно. Андрей Мозалев провалил выступление.

«Есть хорошая поговорка: снимите розовые очки. Я изначально говорил, что шансов на то, чтобы кто-то из наших занял место в тройке, нет», — оценивал результаты короткой олимпийский чемпион Алексей Ягудин.

Прямая трансляция соревнований — на телеканале «Россия-1». Начало — в 4.30 мск.

Акробатика — микст с мировой звездой из России

В этом виде фристайла спортсмены съезжают с трамплина и выполняют прыжок в высоту с акробатическими элементами — сальто, переворотами и винтами. Прыжок оценивается с точки зрения техники отталкивания, сложности элемента и приземления.

Микст дебютирует на Олимпийских играх. Каждая команда состоит из трех лыжников: два мужчины и одна женщина либо две женщины и один мужчина. Их индивидуальные результаты суммируются.

Состав российской команды: Максим Буров, Илья Буров, Станислав Никитин, Любовь Никитина, Анастасия Прыткова и Есения Пантюхова.

Максим Буров — мировая звезда лыжной акробатики, он действующий чемпион мира и обладатель Кубка мира. На Игры он приехал с рекордным числом баллов рейтинга — 1026, несмотря на то, что не вступал на этапах КМ в США.

Начало первого финала — в 14.00 мск. Прямая трансляция — на телеканале «Матч!».

Лыжные гонки — классика, женщины

В лыжных гонках разыгрывается очередная медаль из 12. На старт 10-километровой дистанции классикой выйдут женщины. Каждая участница стартует со своим временем, интервал между соревнующимися — 30 секунд.

За команду России выступят Татьяна Сорина, Наталья Непряева, Юлия Ступак и Лилия Васильева. Первые три поборются за высокие места. Фаворитки из других стран — норвежка Тереза Йохауг и две шведки — Фриде Карлссон и Эббе Андерссон.

«При хорошем своем самочувствии я могу бороться в любой (дисциплине). Тут все зависит от моего внутреннего состояния, от того как будет вести меня мой организм», — говорила «Матч ТВ» Непряева, которая уже завоевала серебро в скиатлоне.

Трансляцию гонки проведет Первый канал. Начало — в 9.45 мск.