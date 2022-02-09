СМИ написало о проблемах с допинг‑пробами у российских фигуристов

Проблема с допинг-тестом у российского фигуриста — причина задержки церемонии награждения по итогам командного турнира на Олимпиаде в Пекине, написало издание Inside the Games.

Церемония награждения призеров командного турнира должна была состояться в понедельник вечером, потом ее перенесли на вторник, а затем — на неопределенный срок. В МОК объясняли, что это связано с юридическими консультациями с Международным союзом конькобежцев.

По данным Inside the Games, проблема связана с тестом на допинг, который один из российских спортсменов сдал перед Олимпиадой в Пекине.

Российские фигуристы выиграли командные соревнования на Играх в Пекине, второе место заняли американцы, третье — японцы.

В составе российской команды олимпийскими чемпионами стали Камила Валиева, Марк Кондратюк, спортивная пара Анастасия Мишина и Александр Галлямов, а также танцоры Виктория Синицина и Никита Кацалапов.