Российская саночница завоевала бронзу Олимпиады

Татьяна Иванова завоевала первую в истории России медаль Олимпиады в соревнованиях саночниц, девушка стала бронзовым призером Игр-2022 в Пекине.

По сумме четырех попыток россиянка показала результат 3 минуты 54,507 секунды. Победу с результатом 3 минуты 53,454 секунды одержала немка Натали Гайзенбергер, ставшая пятикратной олимпийской чемпионкой.

Серебро завоевала еще одна представительница Германии Анна Беррейтер. Россиянка Виктория Демченко заняла в итоговом протоколе 28-е место и не смогла пробиться в финал, куда отобрались 20 спортсменок с лучшими результатами.

По итогам вторника в активе сборной России 10 медалей — две золотые, три серебряные и пять бронзовых. В неофициальном медальном зачете российская команда занимает шестое место.