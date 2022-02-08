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Олимпиада 2022

Российская саночница завоевала бронзу Олимпиады

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Sandro Halank / CC BY-SA 4.0

Татьяна Иванова завоевала первую в истории России медаль Олимпиады в соревнованиях саночниц, девушка стала бронзовым призером Игр-2022 в Пекине.

По сумме четырех попыток россиянка показала результат 3 минуты 54,507 секунды. Победу с результатом 3 минуты 53,454 секунды одержала немка Натали Гайзенбергер, ставшая пятикратной олимпийской чемпионкой.

Серебро завоевала еще одна представительница Германии Анна Беррейтер. Россиянка Виктория Демченко заняла в итоговом протоколе 28-е место и не смогла пробиться в финал, куда отобрались 20 спортсменок с лучшими результатами.

По итогам вторника в активе сборной России 10 медалей — две золотые, три серебряные и пять бронзовых. В неофициальном медальном зачете российская команда занимает шестое место.

Тема: Олимпиада 2022
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Спорт #Олимпиада 2022 #Зимние виды
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