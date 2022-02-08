Терентьев взял бронзу Олимпиады в лыжном спринте

Российский 22-летний лыжник Александр Терентьев завоевал бронзовую медаль в спринте свободным стилем на зимних Олимпийских играх в Пекине.

Гонку выиграл норвежец Йоханнес Клэбо, который прошел дистанцию в 1,8 километра за две минуты и 58,06 секунды. Вторым пришел итальянец Федерико Пеллегрино, который проиграл норвежцу только на последних метрах финиша. Россиянин Артем Мальцев финишировал пятым.

Россия в общем зачете пока занимает пятое место с двумя золотыми, тремя серебряными и четырьмя бронзовыми медалями. На первом месте Швеция, на втором Нидерланды, на третьем Китай.

Сегодня на Олимпиаде еще разыграют медали между спортсменками на одиночных санях. Россию в соревнованиях будут представлять Татьяна Иванова и Виктория Демченко.