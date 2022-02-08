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Олимпиада 2022

Сноубордист Уайльд завоевал бронзу в параллельном гиганте

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Telegram-канал ОКР

Двукратный олимпийский чемпион Сочи, сноубордист Вик Уайльд завоевал бронзу в параллельном гигантском слаломе на Олимпиаде в Пекине.

В 1/8 финала 35-летний Уайлд опередил соотечественника, трехкратного чемпиона мира Дмитрия Логинова. В четвертьфинале выиграл у лидера у лидера квалификации южнокорейца Ли Сан Хо, опередив его на 0,01 секунды, но в полуфинале уступил словенцу Тиму Мастняку.

За бронзу Уайльд боролся с итальянцем Роландом Фишналлером и смог завоевать третью олимпийскую награду в карьере.

В последние годы Уайлд выступал не слишком удачно, а в состав олимпийской команды он был включен решением тренерского штаба, который «дал ему шанс». Спортсмен заявлял, что после Олимпиады в Пекине завершит карьеру.

Уайлд — единственный сноубордист, выигравший две золотые медали на одной Олимпиаде (в Сочи он был первым в параллельном слаломе и параллельном гигантском слаломе), и единственный в истории представитель сборной России по сноуборду, выигравший золото Игр.

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Спорт #Олимпиада 2022 #Зимние виды
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