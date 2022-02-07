Пользователи негативно отреагировали на введение дизлайков в Twitter

Социальная сеть Twitter расширила тестирование аналога дизлайков на весь мир. Разработчики назвали новшество полезным, но пользователи отнеслись негативно, посчитав его оружием и средством цензуры.

Кнопка «Понизить рейтинг» стала доступна широкому числу бета-тестеров при оценке комментариев. Как сообщил официальный аккаунт Twitter Safety, пользователи используют ее для избавления от неприемлемого контента путем понижения его в ветке сообщений.

«Люди, протестировавшие снижение рейтинга, согласны с тем, что это улучшает качество разговоров в твиттере. Мы хотим узнать, что другие думают об этом, поэтому запускаем глобальное тестирование», — говорится в сообщении.

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В отличие от лайков, «Понижение рейтинга» остается анонимным, что стало поводом для дискуссии между пользователями. Они считают, что таким образом социальная сеть разработала скрытый инструмент влияния на рейтинг сообщений.

Пользователи, отнесшиеся к новинке негативно, считают функцию «Понижения рейтинга» введением цензуры на платформе. Соцсеть обвинили в создании оружия для лишения голоса меньшинств.