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Как разогнать смартфон через опции разработчика

Источник:
Sibnet.ru
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Простые настройки режима разработчика, ускоряющие смартфон
Фото: © andrekheren / Pixabay License

Меню разработчика, скрытое в каждом Android-смартфоне, содержит широчайший набор настроек. Умелое использование расширенного списка опций позволяет ускорить работу смартфона.

Для входа в режим разработчика нужно зайти в «Настройки» и быстро семь раз нажать на «Номер сборки». Меню может варьироваться в зависимости от модели смартфона. У Xiaomi, например, нет такого пункта и нужно нажимать на «Версия MIUI». 

После этого в основном меню настроек появится пункт «Для разработчиков» (некоторые модели помещают его в «Расширенные настройки»). Открыв его можно увидеть большой список параметров, недоступных для изменения в обычном режиме.

Для ускорения работы интерфейса нужно изменить параметры отрисовки установив значения анимации на 0.5x. Это положительно отразится на быстродействии и ускорит открытие окон.

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Опции разработчика позволяют разгрузить центральный процессор смартфона и перенаправить часть его нагрузки на графический модуль. Для этого в режиме разработчика нужно активировать пункт «Отключить наложение».

После его запуска весь интерфейс будет отрисовываться за счет графического процессора, а основной чип будет задействоваться в базовых задачах.

Но если изменение настроек привело к нагреву смартфона или его быстрой разрядке, параметры нужно вернуть к стандартным значениям, воспользовавшись соответствующим пунктом меню в списке «Для разработчиков».

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Хайтек #Как сделать #Смартфоны #Софт
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Топ комментариев

Uynachalnica

Хорошо что у нас есть такое замечательное: целая Москва живет хорошо и одна пенсионерка Лыкова!

лачинов

Ну ещё бы. В этом городе собрано всё, что можно было собрать со всей страны. )

Uynachalnica

Ну раз экстренный, то или деньги закончились, или попросил глаза закрыть на "митинги" во время пандемии!

GammiPluh

у них вся разведка последние годы основывается на роликах из тиктока)
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