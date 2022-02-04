Меню разработчика, скрытое в каждом Android-смартфоне, содержит широчайший набор настроек. Умелое использование расширенного списка опций позволяет ускорить работу смартфона.
Для входа в режим разработчика нужно зайти в «Настройки» и быстро семь раз нажать на «Номер сборки». Меню может варьироваться в зависимости от модели смартфона. У Xiaomi, например, нет такого пункта и нужно нажимать на «Версия MIUI».
После этого в основном меню настроек появится пункт «Для разработчиков» (некоторые модели помещают его в «Расширенные настройки»). Открыв его можно увидеть большой список параметров, недоступных для изменения в обычном режиме.
Для ускорения работы интерфейса нужно изменить параметры отрисовки установив значения анимации на 0.5x. Это положительно отразится на быстродействии и ускорит открытие окон.
Опции разработчика позволяют разгрузить центральный процессор смартфона и перенаправить часть его нагрузки на графический модуль. Для этого в режиме разработчика нужно активировать пункт «Отключить наложение».
После его запуска весь интерфейс будет отрисовываться за счет графического процессора, а основной чип будет задействоваться в базовых задачах.
Но если изменение настроек привело к нагреву смартфона или его быстрой разрядке, параметры нужно вернуть к стандартным значениям, воспользовавшись соответствующим пунктом меню в списке «Для разработчиков».
UynachalnicaХорошо что у нас есть такое замечательное: целая Москва живет хорошо и одна пенсионерка Лыкова!
лачиновНу ещё бы. В этом городе собрано всё, что можно было собрать со всей страны. )
UynachalnicaНу раз экстренный, то или деньги закончились, или попросил глаза закрыть на "митинги" во время пандемии!
GammiPluhу них вся разведка последние годы основывается на роликах из тиктока)