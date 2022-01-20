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Роскачество перечислило признаки скорой смерти смартфона

Источник:
Sibnet.ru
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Сломанный смартфон
Фото: © Bru-nO / Pixabay License

Вздувшаяся батарея и быстрая разрядка — первые признаки приближающегося конца срока службы смартфона, рассказал специалист по тестированию цифровых продуктов Роскачества Сергей Кузьменко.

«Явными признаками того, что телефону осталось недолго жить, является быстрая разрядка, внезапное выключение, мигающий экран, нагрев аккумулятора и пропажа подключения к сети», — пояснил Кузьменко в эфире радио Sputnik.

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Эксперт отметил, что значительно сократить срок службы смартфонов могут сильные удары и влага, при этом если устройство после намокания нормально работает, то не исключены отдаленные последствия. Даже если телефон работает, есть риск, что вода попала на внутренние контакты и коррозия скоро добьет устройство, уточнил он.

Самостоятельный поиск неисправностей и ремонт также могут привести к преждевременной смерти гаджета. Эксперт рекомендовал в таких случаях пользоваться услугами сервисных центров.

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Технологии #Смартфоны #Гаджеты
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