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Apple открыла представительство в России

Источник:
ТАСС
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Фото: relux. / Attribution-ShareAlike License

Американская компания Apple открыла представительство в России, таким образом корпорация первой исполнила «закон о приземлении», сообщает Роскомнадзор.

«Создать филиал, или открыть представительство, или учредить российское юридическое лицо. Исполнено», — говорится в сообщении ведомства.

В соответствии с новым законом, зарубежные интернет-компании с суточной аудиторией более 500 тысяч пользователей должны открыть свои уполномоченные представительства в России.

Роскомнадзор опубликовал перечень компаний, которые обязаны открыть представительства. В реестр включены компании Google, Apple, Meta Platforms, Twitter, TikTok, Telegram и другие.

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