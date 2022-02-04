Американская компания Apple открыла представительство в России, таким образом корпорация первой исполнила «закон о приземлении», сообщает Роскомнадзор.

«Создать филиал, или открыть представительство, или учредить российское юридическое лицо. Исполнено», — говорится в сообщении ведомства.

В соответствии с новым законом, зарубежные интернет-компании с суточной аудиторией более 500 тысяч пользователей должны открыть свои уполномоченные представительства в России.

Роскомнадзор опубликовал перечень компаний, которые обязаны открыть представительства. В реестр включены компании Google, Apple, Meta Platforms, Twitter, TikTok, Telegram и другие.