НАВЕРХ
#Техника #Интернет #Соцсети #Софт #Компьютеры #Смартфоны #Гаджеты

Как отключить тачпад на ноутбуке

Источник:
Sibnet.ru
324 0
Как отключить тачпад на ноутбуке
Фото: © kieutruongphoto / Pixabay License

Не все обладатели ноутбуков используют тачпад, предпочитая обычную мышь. Одновременное использование двух устройств ввода не вредит ноутбуку, но может мешать работе и играм, став причиной случайных кликов и перемещений файлов и элементов.

У некоторых ноутбуков сенсорная панель отключается специальной кнопкой или сочетанием клавиш. Если такой функции нет, подойдет универсальный способ выключить тачпад через Диспетчер устройств — работает на любом ноутбуке под управлением Windows. 

Для того чтобы открыть Диспетчер устройств, надо кликнуть «Пуск» правой кнопкой мыши и выбрать его из списка. В открывшемся окне найти строку «Мыши и иные указывающие устройства». При использовании двух устройств оба они будут отражены.

Для выключения тачпада кликнуть на него правой кнопкой мыши, затем нажать «Отключить». Это остановит работу сенсорной панели.

В случае если кнопки «Отключить» нет, то в меню можно удалить устройство из системы. Для полноценного отключения потребуется предотвратить установку сенсорной панели при перезагрузке.

Для этого нужно нажать Win+R, ввести в строке «gpedit. msc» (без кавычек), откроется редактор групповых политик. В нем перейти по пути «Административные шаблоны/Система/Установка устройства/Ограничения на установку устройств».

В списке настроек дважды кликнуть на «Запретить установку устройств, не описанных другими параметрами политики». В открывшемся окне поставить маркер в графе «Включено» и нажать «ОК».

Но стоит учитывать, что подобная настройка блокирует установку всех новых устройств, а не только тачпада. То есть при подключении нового оборудования настройку нужно будет провести вновь и отменить изменения. 

Еще по теме
Как скопировать текст из видео и картинки в Chrome
Как в Windows 10 сделать «умный» скриншот
Как запустить любую программу с помощью горячих клавиш Windows
Анонсирован ультратонкий ноутбук без разъемов
смотреть все
Хайтек #Компьютеры #Софт #Как сделать
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Веселая игра рысят попала на видео в Прибайкалье
Число заболевших коронавирусом новосибирцев перевалило за 1,3 тысячи
Слава Степанов снял самую северную пустыню мира в Забайкалье
Иркутский губернатор Кобзев повторно заразился COVID
Самое популярное
Зрителям Первого канала откроют тайну смерти Николая II
Китай встал на сторону России на заседании Совбеза ООН по Украине
Победителем из битвы Путина и Байдена выйдет Си Цзиньпин
Французский политолог раскрыл суть конфликта России и Запада
Обсуждение (0)
Картина дня
Стала известна причина отказа Путина от маски
«Билайн» ошибочно списал абонентам деньги за роуминг
Кадыров назвал встречу с Путиным «доброй»
Могущественную цивилизацию погубило падение кометы
О самом главном
Год Черного Тигра: что обещает китайский гороскоп
Знаки ангелов: если часы показывают одинаковые цифры
Говорить правильно: какие слова и фразы выдают неуча
Магия цифр: что принесут двойки 2022 года?
Пить правильно: как бокал меняет вкус алкоголя
Неписаные правила: как общаться в мессенджерах по делу?
Все статьи
Мультимедиа
Тактика и размеры: чем отличаются площадки КХЛ и НХЛ
Тайны Телецкого озера: экскурсия по затонувшему кораблю
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
43
Псаки попросила не сравнивать Россию и США
35
МВД раскритиковало российские процессоры
32
Госдолг США установил исторический рекорд
29
Путин и Джонсон обсудили Украину
27
Путин рассказал о том, как Запад кинул Россию
Sibnet.Ru