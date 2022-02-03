Как отключить тачпад на ноутбуке

Не все обладатели ноутбуков используют тачпад, предпочитая обычную мышь. Одновременное использование двух устройств ввода не вредит ноутбуку, но может мешать работе и играм, став причиной случайных кликов и перемещений файлов и элементов.

У некоторых ноутбуков сенсорная панель отключается специальной кнопкой или сочетанием клавиш. Если такой функции нет, подойдет универсальный способ выключить тачпад через Диспетчер устройств — работает на любом ноутбуке под управлением Windows.

Для того чтобы открыть Диспетчер устройств, надо кликнуть «Пуск» правой кнопкой мыши и выбрать его из списка. В открывшемся окне найти строку «Мыши и иные указывающие устройства». При использовании двух устройств оба они будут отражены.

Для выключения тачпада кликнуть на него правой кнопкой мыши, затем нажать «Отключить». Это остановит работу сенсорной панели.

В случае если кнопки «Отключить» нет, то в меню можно удалить устройство из системы. Для полноценного отключения потребуется предотвратить установку сенсорной панели при перезагрузке.

Для этого нужно нажать Win+R, ввести в строке «gpedit. msc» (без кавычек), откроется редактор групповых политик. В нем перейти по пути «Административные шаблоны/Система/Установка устройства/Ограничения на установку устройств».

В списке настроек дважды кликнуть на «Запретить установку устройств, не описанных другими параметрами политики». В открывшемся окне поставить маркер в графе «Включено» и нажать «ОК».

Но стоит учитывать, что подобная настройка блокирует установку всех новых устройств, а не только тачпада. То есть при подключении нового оборудования настройку нужно будет провести вновь и отменить изменения.