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Как в Windows 10 сделать «умный» скриншот

Источник:
Sibnet.ru
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Робочий стол
Фото: © Sibnet.ru

Windows 10 имеет два широко используемых средства для создания скриншотов, это приложение «Ножницы» и клавиша PrtSc. Но существует третий способ сделать снимок экрана или его части без запуска сторонних приложений.

Для запуска оверлея создания скриншотов в Windows 10 достаточно воспользоваться сочетанием клавиш Win+Shift+S. Система запустит мастер снимков экрана, дающий возможность сохранить весь экран или его участок.

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По умолчанию предусмотрено сохранение прямоугольных областей. В верхней части экрана можно выбрать инструмент для выделения произвольной области, создания скриншота выбранного окна (границы определятся автоматически) или всего экрана.

Готовый снимок экрана помещается в буфер обмена. Его можно добавить в любой графический редактор или мессенджер командой «Вставить» контекстного меню или нажатием горячих клавиш Ctrl+V.

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Хайтек #Компьютеры #Софт
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