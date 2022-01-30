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Самолет «Байкал» выполнил первый полет

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Минпромторг России

Первый полет самолета «Байкал», созданному на замену легендарному «кукурузнику» Ан-2, состоялся в Екатеринбурге, сообщил журналистам глава Минпромторга России Денис Мантуров.

«Легкий многоцелевой самолет ЛМС-901 "Байкал" совершил первый полет», — сказал Мантуров. Самолет разработан компанией «Байкал-Инжиниринг» в рамках контракта с Минпромторгом для местных воздушных линий.

Самолет взлетел с аэродрома в Екатеринбурге, полет проходил на высоте 500 м и длился около 25 минут. В соответствии с полетным заданием, летчик-испытатель 1-го класса Валентин Лаврентьев выполнил маневры, позволяющие проверить устойчивость и управляемость самолета в воздухе.

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«В "Байкале" учтены существующие наработки, а также пожелания регионов и эксплуатантов. Этот проект позволит оживить перевозки на местных воздушных линиях, решить проблемы с обеспечением транспортной доступности, прежде всего на Дальнем Востоке», — отметил глава Минпромторга.

Крейсерская скорость самолета — до 300 километров в час, его максимальная дальность будет достигать 3 тысячи километров. «Байкал» оснащен отечественным двигателем ВК-800.

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Экономика #Авиа #Промзона #Транспорт и дороги
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