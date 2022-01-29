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Медведева оштрафовали за оскорбление судьи

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Rob Keating / CC BY 2.0

Российский теннисист Даниил Медведев оштрафован на 12 тысяч долларов за оскорбление судьи и неприличные жесты в полуфинальном матче Australian Open 2022, сообщил журналист Бен Ротенберг.

Встреча Медведева и грека Стефаноса Циципаса завершилась со счетом 7:6, 4:6, 6:4, 6:1 в пользу россиянина. Матч продолжался 2 часа 30 минут. Россиянин 13 раз подал навылет и допустил 28 ошибок.

Медведев накричал на судью, так как отец Циципаса постоянно подсказывал своему сыну во время розыгрышей. В частности, российский спортсмен назвал судью «маленькой кошкой», попытавшись завуалировать оскорбление.

В финале Australian Open Медведев сыграет с испанцем Рафаэлем Надалем. Встреча Медведева и Надаля состоится в воскресенье, 30 января.

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