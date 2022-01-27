НАВЕРХ
Актуальная тема
Правила жизни
Актуальная тема
Правила жизни
#Техника #Интернет #Соцсети #Софт #Компьютеры #Смартфоны #Гаджеты

«Госуслуги» и «ВКонтакте» станут доступны при отрицательном балансе

Источник:
Sibnet.ru
296 0
Приложение госуслуг
Фото: © Sibnet.ru

Портал «Госуслуги» и социальная сеть «ВКонтакте» внесены в перечень социально значимых сайтов. Интернет-пользователи смогут посетить ресурсы даже при отрицательном балансе на счету мобильного телефона или домашнего интернета.

«Наличие всего двух ресурсов технически облегчает операторам связи предоставление бесплатного доступа к сайтам, включенным в перечень. Таким образом обеспечивается альтернативный доступ к десяткам тысяч ресурсов госорганов и при этом снижается нагрузка на оборудование операторов», — сообщается на сайте Минцифры.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Госуслуги» получат новое мобильное суперприложение

Теперь пользователи смогут посещать «Госуслуги» и «ВКонтакте» даже при отрицательном балансе на компьютерах и смартфонах через браузеры или официальные приложения сервисов.

Социально значимым ресурс могут признать, если на нем располагается более 5 тысяч аккаунтов правительственных служб. 

Среди них в обязательном порядке должны присутствовать государственные СМИ и общедоступные телевизионные каналы.

Тема: Правила жизни
QR-права и новые штрафы: что ждет автомобилистов в 2022 году
Новые старые выплаты: что меняется с 1 января 2022 года
Повсеместный QR-код: прививки разделят общество?
Юрист предупредила о зимнем штрафе для дачников
смотреть все
Хайтек #Интернет #Соцсети #Законы
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Новосибирские власти запланировали всеобщий карантин для школ
Избирком Бурятии подал в суд на Сергея Зверева
Полицейские в Бурятии изъяли нефрит на сумму 110 млн рублей
Еще одно дело возбудили на Алтае из-за истязания детей
Самое популярное
Россиянка во время крещенских купаний утонула в проруби
Шутка Путина навела ужас на делегацию НАТО
Гранатометы NLAW испытали на танках Т-72. ВИДЕО
Раскрыто убийство семьи в Омской области
Обсуждение (0)
Картина дня
США и НАТО отвергли все ключевые требования России
Потенциально опасный новый коронавирус нашли в Южной Африке
Госдеп поставил вопрос об отъезде из США посла России
Россия сосредоточит в Средиземном море корабли всех флотов
Мультимедиа
Тактика и размеры: чем отличаются площадки КХЛ и НХЛ
Тайны Телецкого озера: экскурсия по затонувшему кораблю
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
33
Шутка Путина навела ужас на делегацию НАТО
31
Совфед выступил за поставки оружия республикам Донбасса
29
Страны НАТО пообещали России беспрецедентные санкции
27
Блинкен «уличил» Путина в страхе потерять Украину
25
США отказались идти на какие‑либо уступки России
Sibnet.Ru