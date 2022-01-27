«Госуслуги» и «ВКонтакте» станут доступны при отрицательном балансе

Портал «Госуслуги» и социальная сеть «ВКонтакте» внесены в перечень социально значимых сайтов. Интернет-пользователи смогут посетить ресурсы даже при отрицательном балансе на счету мобильного телефона или домашнего интернета.



«Наличие всего двух ресурсов технически облегчает операторам связи предоставление бесплатного доступа к сайтам, включенным в перечень. Таким образом обеспечивается альтернативный доступ к десяткам тысяч ресурсов госорганов и при этом снижается нагрузка на оборудование операторов», — сообщается на сайте Минцифры.



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Теперь пользователи смогут посещать «Госуслуги» и «ВКонтакте» даже при отрицательном балансе на компьютерах и смартфонах через браузеры или официальные приложения сервисов.



Социально значимым ресурс могут признать, если на нем располагается более 5 тысяч аккаунтов правительственных служб.

Среди них в обязательном порядке должны присутствовать государственные СМИ и общедоступные телевизионные каналы.