Минцифры выпустит новое мобильное приложение «Госуслуги»

Минцифры России намерено весной 2022 года запустить новое мобильное приложение «Госуслуги», сообщил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев.

Новую версию программы специалисты министерства называют суперприложением: оно начнет подстраиваться под цифровую учетную запись пользователя, исходя из его интересов, и предлагать ему соответствующие услуги.

В 2021 году была запущена новая версия сайта Госуслуг, в которой у пользователей появилось больше возможностей. Разработчики подчеркнули, что после обновления портал позволяет максимально быстро найти услугу, заполнить заявление.

Минцифры ставит перед собой задачу повышения кибербезопасности россиян. В планах министерства — выявление и блокировка 80% фишинговых сайтов за сутки, уменьшение в два раза количества мошеннических звонков, мониторинг утечек персональных данных.

Первая версия приложения «Госуслуги» была запущена в 2012 году, его скачали более 50 миллионов раз. По плану властей, доля пользователей портала в 2024 году вырастет до 85% населения.