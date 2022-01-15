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Минцифры выпустит новое мобильное приложение «Госуслуги»

Источник:
ТАСС
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Фото: © Sibnet.ru

Минцифры России намерено весной 2022 года запустить новое мобильное приложение «Госуслуги», сообщил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев.

Новую версию программы специалисты министерства называют суперприложением: оно начнет подстраиваться под цифровую учетную запись пользователя, исходя из его интересов, и предлагать ему соответствующие услуги.

В 2021 году была запущена новая версия сайта Госуслуг, в которой у пользователей появилось больше возможностей. Разработчики подчеркнули, что после обновления портал позволяет максимально быстро найти услугу, заполнить заявление.

Минцифры ставит перед собой задачу повышения кибербезопасности россиян. В планах министерства — выявление и блокировка 80% фишинговых сайтов за сутки, уменьшение в два раза количества мошеннических звонков, мониторинг утечек персональных данных.

Первая версия приложения «Госуслуги» была запущена в 2012 году, его скачали более 50 миллионов раз. По плану властей, доля пользователей портала в 2024 году вырастет до 85% населения.

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Технологии #Софт
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