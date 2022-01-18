Гражданам без биометрии ограничат функционал сайта Госуслуг

Минцифры планирует ограничить функционал портала Госуслуг для пользователей без биометрии. Ведомство также заключило контракт с Ростелекомом на интеграцию сайта с государственной биометрической системой, следует из документа на сайте госзакупок.

Согласно опубликованному документу, на портале Госуслуг появится возможность входа с помощью биометрических данных, а через мобильное приложение планируется собирать с граждан биометрические слепки с помощью смартфонов и планшетов.

После окончания работ в декабре 2022 года ведомство планирует стимулировать граждан сдавать биометрию, в том числе с помощью ограничений. Так, получение части услуг онлайн для граждан, не сдавших биометрию, сделают недоступным, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в правительстве.

Эксперты отмечают, что привязка биометрии к аккаунту на портале повысит безопасность операций. При этом сдача биометрии останется добровольной, у пользователя будут альтернативные возможности получения сервисов.

На сегодня в системе зарегистрировано порядка 180 тысяч слепков биометрии. К 2024 году правительство рассчитывает собрать около 70 миллионов биометрических слепков россиян, что позволит масштабировать проекты использования биометрии.