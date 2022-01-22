НАВЕРХ
#Наука #Техника #Космос #Интернет #Соцсети #Софт #Компьютеры #Смартфоны #Гаджеты #Мистика

Xiaomi представила детский умный унитаз

Источник:
Gizmochina
201 0
Фото: © Xiaomi

Компания Xiaomi представила умный унитаз Ukideer Wonder Whale Children's Smart Toilet U1, предназначенный для детей.

Устройство рассчитано на детей в возрасте до шести лет. Его оснастили функцией запечатывания подгузников и фекалий одним нажатием кнопки, все отходы помещаются в специальный пакет. Технология запечатывания и упаковки блокирует все бактерии и неприятные запахи.

Процесс уборки занимает всего пару секунд, предусмотрена блокировка кнопок от детей, а также домашних животных. Встроенная литиевая батарея дает широкую автономность — устройства хватит примерно на 60 «посещений».

Унитаз анонсирован на платформе коллективного финансирования Youpin. На первом этапе Ukideer Wonder Whale Children's Smart Toilet U1 можно заказать всего за 94 доллара, розничная цена устройства составит 157 долларов.

Еще по теме
Флагманские смартфоны Redmi получат топовую камеру
Xiaomi анонсировала Redmi Note 11S
Xiaomi изобрела новый динамик для смартфона
Xiaomi представила дешевую мышь с флагманскими возможностями
смотреть все
Технологии #Фишки Xiaomi
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Пожарные в Иркутской области погибли при тушении дома
Стая собак в Забайкальском крае загрызла первоклассницу
Сибирякам пообещали «неприличную жару»
Ремонт Октябрьского моста в Новосибирске подорожал в два раза
Самое популярное
Авторы мультика «Маша и Медведь» признались в сексуальной «пасхалке»
Игрок прошел Sekiro: Shadows Die Twice вслепую
Россиянка во время крещенских купаний утонула в проруби
Белый дом допустил отключение России от SWIFT
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Крещенские купания в центре России. ФОТО
Веселые, боевые и голубые тигры в колониях Сибири. ФОТО
Однокомнатная берлога: как спят медведи
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
Топ комментариев

shatlnk

был не плохим актёром, а стал марионеткой.

corrector

Капитан очевидность, сколько людей погибло, чтобы вы озвучили это, а сколько еще должно погибнуть...

turan601

сибнет если вы хотели получить зашквар года за новость то вам это удалось, хотя год только начался вряд...

corrector

О , капитализм плодит богатеньких бездельников на крузачках, катайтесь пока, терпение у народа...
Sibnet.Ru