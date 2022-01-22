Xiaomi представила детский умный унитаз

Компания Xiaomi представила умный унитаз Ukideer Wonder Whale Children's Smart Toilet U1, предназначенный для детей.

Устройство рассчитано на детей в возрасте до шести лет. Его оснастили функцией запечатывания подгузников и фекалий одним нажатием кнопки, все отходы помещаются в специальный пакет. Технология запечатывания и упаковки блокирует все бактерии и неприятные запахи.

Процесс уборки занимает всего пару секунд, предусмотрена блокировка кнопок от детей, а также домашних животных. Встроенная литиевая батарея дает широкую автономность — устройства хватит примерно на 60 «посещений».

Унитаз анонсирован на платформе коллективного финансирования Youpin. На первом этапе Ukideer Wonder Whale Children's Smart Toilet U1 можно заказать всего за 94 доллара, розничная цена устройства составит 157 долларов.