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Сроки карантина для заболевших коронавирусом сократили вдвое

Источник:
пресс-служба правительства РФ
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Фото: © Sibnet.ru

Срок карантина по коронавирусу в России сокращен с двух недель до семи дней, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании правительства по ситуации с коронавирусом в стране.

Голикова уточнила, что уполномоченным структурам поручено следить за эффектом от этих мер. «Если потребуется дальнейшая корректировка сроков, то будем это осуществлять», — сказала она.

Вице-премьер также добавила, что в 42 субъектах России зафиксировано 1682 случая заражения «омикроном». Отмечен рост заболеваемости новым штаммом коронавируса среди детей и подростков.

Голикова заявила, что больничные на фоне роста заболеваемости в России будут оформлять заочно, а меры социальной поддержки — продлеваться без заявлений от граждан.

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Жизнь #Здоровье #Новости COVID19
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west_nik

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