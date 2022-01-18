Сибирские города оказались в топе по крещенским морозам

Аналитики выяснили, в каких крупных городах РФ морозы на Крещение сильнее всего. Тройку лидеров составили Омск, Красноярск и Новосибирск.

Аналитики «Яндекс.Погоды» сравнили среднюю температуру 19 января в городах-миллионниках за последнее десятилетие.

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Самые морозные Крещения оказались в сибирских мегаполисах Омске (16,9 градуса мороза), Новосибирске (16,7 градуса) и Красноярске (16,4).

В Омске холоднее всего на Крещение было в 2016 году: средняя температура составила минус 30,9 градуса. В Новосибирске в 2012 году было минус 30,6 градуса.