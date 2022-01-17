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Синоптики рассказали о погоде на Крещение в Новосибирске

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Погода на Крещение, 19 января, в Новосибирске будет комфортной — умеренно морозной, без осадков и ветра, сообщила Sibnet.ru начальник отдела прогнозов Западно-Сибирского Гидрометцентра Марина Виноградова.

По данным синоптиков, в ночь на вторник ожидается небольшой снег, температура будет на уровне 11-13, днем — 9-11 градусов ниже нуля.

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Среда и четверг пройдут преимущественно без осадков. В среду ночью будет 13-15, в пригороде — до 20 градусов мороза, днем — 11-13 градусов ниже нуля. В четверг ожидается минус 17-19 градусов ночью и минус 12-14 — днем.

«На Крещение ожидается умеренно морозная погода, без осадков, практически без ветра, вполне комфортная», — сказала синоптик.

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Жизнь #Гео
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