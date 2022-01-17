Незаконную ферму для майнинга нашли в фургоне под Новосибирском

Житель Новосибирской области оборудовал в грузовом фургоне нелегальную ферму для добычи криптовалюты и похитил электричества на миллион рублей, сообщила в понедельник пресс-служба АО «РЭС».

Специалисты филиала «Чулымские электрические сети» обнаружили на территории деревообрабатывающего предприятия майнинг-ферму для генерации криптовалюты. Она была оборудована на базе фургона грузового автомобиля.

Объект был незаконно подключен к трансформаторной подстанции и круглосуточно потреблял электроэнергию. Сумма ущерба составила около 1 миллиона рублей.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием». Майнеру грозит до пяти лет колонии.