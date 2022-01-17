Незаконную ферму для майнинга нашли в фургоне под Новосибирском

Фото: © АО «РЭС»
Житель Новосибирской области оборудовал в грузовом фургоне нелегальную ферму для добычи криптовалюты и похитил электричества на миллион рублей, сообщила в понедельник пресс-служба АО «РЭС».
Специалисты филиала «Чулымские электрические сети» обнаружили на территории деревообрабатывающего предприятия майнинг-ферму для генерации криптовалюты. Она была оборудована на базе фургона грузового автомобиля.
Объект был незаконно подключен к трансформаторной подстанции и круглосуточно потреблял электроэнергию. Сумма ущерба составила около 1 миллиона рублей.
Было возбуждено уголовное дело по статье «Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием». Майнеру грозит до пяти лет колонии.
pepelmetal"российские солдаты сражаются в Донбассе или Казахстане, бомбы, что сбрасывают на Украину" вызывайте...
лачиновО, вот тут он прав. Мы живем как раз в таком мире, где ложь за грех не считается.
physxПесков имел в виду себя и себе подобных, держу пари.
лачиновКофе, молоко, яйца ... . Короче полезна только лапша и если есть огородик, то овощи. На остальных продуктах...