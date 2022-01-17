Тысячи опасных уязвимостей нашли в сетях российских компаний

Эксперты компании Positive Technologies нашли десятки тысяч опасных уязвимостей в результате сканирования сетевых узлов в инфраструктуре российских госучреждений и компаний.

«В ходе сканирований в среднем в рамках одного пилотного проекта было выявлено 31 066 уязвимостей, при этом критически опасные уязвимости были обнаружены на всех пилотных проектах», —приводит РИА Новости результаты исследования.

Всего было просканировано более 15 тысяч сетевых узлов в инфраструктуре госучреждений, учреждений науки и образования, финансовых организаций и телекоммуникационных компаний.

«Крайне опасны» более 800 уязвимостей в инфраструктуре компаний. Positive Technologiesя называет такие уязвимости «трендовыми», — они активно используются в атаках или с высокой вероятностью будут задействованы в ближайшее время, поэтому должны быть устранены в первую очередь.