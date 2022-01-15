Марсианский метеорит проверили на наличие «инопланетной жизни»

Марсианский метеорит под названием Allan Hills, обнаруженный в Антарктиде в 1984 году, повторно проверили на наличие признаков жизни.
Метеорит уже проверяли ранее, тогда в ходе предыдущих исследований в его составе были выявлены органические молекулы, которые содержат углерод и водород. Как известно, органические соединения обычно связаны с жизнью, пишет Phys.org.
Международная исследовательская команда выяснила, что
найденные ранее органические молекулы не имеют биологического происхождения.
Для этого специалисты использовали самые сложные методы анализа образцов,
включая изотопный анализ и спектроскопию.
Анализ показал, что марсианские породы испытали два важных геохимических процесса. Одно возникает, когда богатые железом или магнием породы химически взаимодействуют с циркулирующей водой. Другое включает в себя взаимодействие со слабокислой водой, содержащей растворенный углекислый газ.