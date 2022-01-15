Марсианский метеорит проверили на наличие «инопланетной жизни»

Марсианский метеорит под названием Allan Hills, обнаруженный в Антарктиде в 1984 году, повторно проверили на наличие признаков жизни.

Метеорит уже проверяли ранее, тогда в ходе предыдущих исследований в его составе были выявлены органические молекулы, которые содержат углерод и водород. Как известно, органические соединения обычно связаны с жизнью, пишет Phys.org.

Международная исследовательская команда выяснила, что найденные ранее органические молекулы не имеют биологического происхождения. Для этого специалисты использовали самые сложные методы анализа образцов, включая изотопный анализ и спектроскопию.

Анализ показал, что марсианские породы испытали два важных геохимических процесса. Одно возникает, когда богатые железом или магнием породы химически взаимодействуют с циркулирующей водой. Другое включает в себя взаимодействие со слабокислой водой, содержащей растворенный углекислый газ.