Xiaomi изобрела новый динамик для смартфона

Компания Xiaomi запатентовала в США и Европе динамик для смартфона с механической крышкой. Новая конструкция призвана улучшить качество звука.

Патент на устройство под заголовком «Подвижная крышка для мобильного устройства» описывает уникальную акустическую систему, которая обеспечит вывод звука на недоступном ранее уровне.

В описании документа указывается, что в современных смартфонах слишком мало свободного места для обеспечения хорошего звука — как режиме громкой связи, так и при обычном разговоре.

Новая конструкция подразумевает появление на смартфонах динамика с «подвижной крышкой», которую можно открывать и закрывать. Когда смартфон воспроизводит музыку или переведен в режим громкой связи, крышка открыта.

При телефонном звонке крышка закрывается, звуковые волны направляются в сторону экрана, что позволяет воспроизводить более качественный звук за счет изменения частотного диапазона. Изменения происходят автоматически, хотя пользователь также может скорректировать их вручную.