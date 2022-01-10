Продвинутая мультимедиа вернется на Lada

АвтоВАЗ возобновит выпуск автомобилей Lada c мультимедийной системой EnjoY Pro в январе, машины с ней не выходили полгода.

В январе к выпуску предусмотрены 35 вариантов исполнения семи моделей Lada с мультимедиа EnjoY Pro, пишет паблик «Нетипичный АвтоВАЗ» в соцсети «ВКонтакте». Официального подтверждения информации пока нет.

Семейство Granta получит 23 комплектации с EnjoY Pro. Для Vesta запланированы восемь таких вариантов исполнения. Еще четыре комплектации с продвинутой мультимедийной системой будет у Xray Cross.

До этого автомобили Lada некоторое время оборудовали упрощенным вариантом мультимедиа под названием Enjoy. Ее основное отличие от Pro — отсутствие интегрированной платформы «Яндекс.Авто» с доступом к сервисам вроде «Навигатора» и «Заправок». Кроме того, диагональ дисплея в салоне уменьшена с 8 до 7 дюймов.