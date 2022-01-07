СМИ узнали об отъезде Назарбаева и его дочерей из Казахстана

Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев покинул страну, сообщает издание Orda.kz со ссылкой на неназванный источник.
По данным издания, из Казахстана также сбежали дочери бывшего главы государства и их семьи. Официального подтверждения информации пока не было.
Информация о бегстве Назарбаева появилась на фоне продолжающейся в Казахстане контртеррористической операции, призванной усмирить массовые беспорядки.
Президент Касым-Жомарт Токаев 5 января принял отставку правительства и сменил ряд высших руководителей силовых структур, включая главу Комитета национальной безопасности и его первого заместителя, племянника Назарбаева Абиша Самата Сатыбалдыулы.
Токаев также возглавил Совет безопасности республики. Этот пост был пожизненно отдан Назарбаеву. Токаев подчеркнул, что решение отправить Назарбаева в отставку вызвано стремлением обеспечить безопасность страны «по многочисленным просьбам граждан», чтобы защитить их жизни на фоне беспорядков.
Иркут 69В автократических режимах всяк, кто против несправедливости - тот обязательно террорист и экстремист......
mosquito__2010Браво ! Шаромыги бежали, шаромыги впали в депрессию, шаромыги поняли что это финиш и их западные кураторы...
DisobedientКак под Иловайском у котле. А после так прыгал прыгал выше кенгуру.)))
DYNAMO7294Коррумпированные диктаторы хотят править вечно! Вот и все отличие от развитых стран!