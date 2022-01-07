СМИ узнали об отъезде Назарбаева и его дочерей из Казахстана

Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев покинул страну, сообщает издание Orda.kz со ссылкой на неназванный источник.

По данным издания, из Казахстана также сбежали дочери бывшего главы государства и их семьи. Официального подтверждения информации пока не было.

Информация о бегстве Назарбаева появилась на фоне продолжающейся в Казахстане контртеррористической операции, призванной усмирить массовые беспорядки.

Президент Касым-Жомарт Токаев 5 января принял отставку правительства и сменил ряд высших руководителей силовых структур, включая главу Комитета национальной безопасности и его первого заместителя, племянника Назарбаева Абиша Самата Сатыбалдыулы.

Токаев также возглавил Совет безопасности республики. Этот пост был пожизненно отдан Назарбаеву. Токаев подчеркнул, что решение отправить Назарбаева в отставку вызвано стремлением обеспечить безопасность страны «по многочисленным просьбам граждан», чтобы защитить их жизни на фоне беспорядков.