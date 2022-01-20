Европа призвала к расследованию беспорядков в Казахстане

Депутаты Европейского парламента призвали инициировать международное расследование, а также ввести санкции в отношении казахстанских чиновников за серьезные нарушения в области прав человека, следует из обнародованного проекта резолюции.

Ожидается, что резолюция по Казахстану будет утверждена на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге. Резолюции Европарламента носят декларативный характер и необязательны к исполнению, однако институты ЕС и европейские страны принимают их во внимание.

«Европейский парламент призывает Совет ЕС ввести персональные санкции в отношении высокопоставленных казахстанских чиновников, ответственных за серьезные нарушения, совершенные во время протестов в январе 2022 года», — говорится в документе.

Депутаты также призывают ЕС и международное сообщество «незамедлительно инициировать соответствующее международное расследование преступлений, совершенных против народа Казахстана в ходе двух недель митингов в стране».

В резолюции указывается, что необходимо провести расследование «исчезновений, сообщений о пытках, произвольных задержаниях, убийствах снайперами, ранениях мирных демонстрантов, включая несовершеннолетних, в Алма-Ате и других населенных пунктах Казахстана».