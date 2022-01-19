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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Россия завершила вывод миротворцев из Казахстана

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Минобороны РФ

Завершилось возвращение российских миротворцев из Казахстана, последние четыре военно-транспортных самолета с военными на борту вылетели из Нур-Султана и Алма-Аты, сообщает пресс-служба Минобороны.

На этих самолетах вернутся домой последние подразделения миротворцев и командование миротворческим контингентом во главе с генерал-полковником, командующим ВДВ России Андреем Сердюковым. В Казахстане миротворцы охраняли важные объекты.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев попросил Организацию Договора о коллективной безопасности прислать миротворцев в страну на фоне продолжавшихся беспорядков в крупных городах.

Миротворцы и техника были переброшены в Казахстан за трое суток. Численность контингента составила 2500 человек. Для переброски в Казахстан было выполнено 108 рейсов, в операции участвовали более 70 российских самолетов Ил-76 и пять Ан-124.

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