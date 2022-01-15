Подсчитано количество погибших в результате беспорядков в Казахстане

Свыше 4,5 тысяч человек пострадали в ходе беспорядков в Казахстане, еще 225 погибли, сообщил начальник Службы уголовного преследования Генеральной прокуратуры страны Серик Шалабаев.
«На сегодня установлено 4 578 потерпевших, из них 4 353 ранены, в том числе 3 393 сотрудника силовых ведомств. В период ЧП в морги страны доставлено 225 погибших», — сказал казахстанский чиновник.
По его словам, некоторые из погибших — вооруженные бандиты, участвовавшие в терактах, нападавшие на здания и сотрудников сил правопорядка. В числе жертв также 19 полицейских и военных.
Отмечается, что из 225 погибших 175 человек умерли в медицинских учреждениях. Кроме этого, в ходе беспорядков правоохранительные органы Казахстана арестовали 446 человек, следственно-оперативной группой расследуется 546 уголовных дел.
Uynachalnica"Полицейский поскользнулся и застрелил нарушителя в Забайкалье" - и так 8 раз...
Иркут 69Звучит как анекдот... Слабо верится в эту версию. Вероятно её слепили на ходу на этапе ведомственной...
turan601как показало вскрытие, пострадавший умер от вскрытия
pepelmetalГрэта ты в параллельной реальности живёшь