Подсчитано количество погибших в результате беспорядков в Казахстане

Свыше 4,5 тысяч человек пострадали в ходе беспорядков в Казахстане, еще 225 погибли, сообщил начальник Службы уголовного преследования Генеральной прокуратуры страны Серик Шалабаев.

«На сегодня установлено 4 578 потерпевших, из них 4 353 ранены, в том числе 3 393 сотрудника силовых ведомств. В период ЧП в морги страны доставлено 225 погибших», — сказал казахстанский чиновник.

По его словам, некоторые из погибших — вооруженные бандиты, участвовавшие в терактах, нападавшие на здания и сотрудников сил правопорядка. В числе жертв также 19 полицейских и военных.

Отмечается, что из 225 погибших 175 человек умерли в медицинских учреждениях. Кроме этого, в ходе беспорядков правоохранительные органы Казахстана арестовали 446 человек, следственно-оперативной группой расследуется 546 уголовных дел.