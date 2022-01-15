НАВЕРХ
Актуальная тема
Протесты в Казахстане
Актуальная тема
Протесты в Казахстане
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Подсчитано количество погибших в результате беспорядков в Казахстане

Источник:
ТАСС
332 0
Фото: © Sibnet.ru

Свыше 4,5 тысяч человек пострадали в ходе беспорядков в Казахстане, еще 225 погибли, сообщил начальник Службы уголовного преследования Генеральной прокуратуры страны Серик Шалабаев.

«На сегодня установлено 4 578 потерпевших, из них 4 353 ранены, в том числе 3 393 сотрудника силовых ведомств. В период ЧП в морги страны доставлено 225 погибших», — сказал казахстанский чиновник.

По его словам, некоторые из погибших — вооруженные бандиты, участвовавшие в терактах, нападавшие на здания и сотрудников сил правопорядка. В числе жертв также 19 полицейских и военных.

Отмечается, что из 225 погибших 175 человек умерли в медицинских учреждениях. Кроме этого, в ходе беспорядков правоохранительные органы Казахстана арестовали 446 человек, следственно-оперативной группой расследуется 546 уголовных дел.

Тема: Протесты в Казахстане
Жириновский рассказал про смерть Назарбаева
Российские десантники вылетели из Алма-Аты
Идеальное умиротворение: российские ВДВ покидают Казахстан
Токаев объявил о завершении миротворческой миссии ОДКБ
смотреть все
ЧП #Криминал
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Мужчины погибли в пожаре в Бердске
Первые случаи заражения «омикроном» зафиксировали в Туве
Jeep с ребенком перевернулся на Бердском шоссе, есть погибший
Стартовал отбор на конкурс «Jazz на Оби» в Новосибирске
Самое популярное
Рассчитан размер пенсии после «путинского» повышения
Разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2 опровергли перенос игры
Игра PUBG стала бесплатной
Жириновский предрек эвакуацию миллионов американцев в Сибирь
Обсуждение (0)
Картина дня
Подсчитано количество погибших в результате беспорядков в Казахстане
Путин поручил доработать «коронавирусный» закон
США пригрозили России «острой болью»
Свежее обновление Windows вызвало проблемы с VPN
Мультимедиа
Веселые, боевые и голубые тигры в колониях Сибири. ФОТО
Однокомнатная берлога: как спят медведи
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Топ комментариев

Uynachalnica

"Полицейский поскользнулся и застрелил нарушителя в Забайкалье" - и так 8 раз...

Иркут 69

Звучит как анекдот... Слабо верится в эту версию. Вероятно её слепили на ходу на этапе ведомственной...

turan601

как показало вскрытие, пострадавший умер от вскрытия

pepelmetal

Грэта ты в параллельной реальности живёшь
Sibnet.Ru