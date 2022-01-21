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Протесты в Казахстане
Актуальная тема
Протесты в Казахстане
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Токаев рассказал, что стало пороховой бочкой для протестов

Источник:
РБК
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Фото: Ministry of Defense of the Russian Federation / CC BY 4.0

События начала января в Казахстане обнажили колоссальное материальное расслоение в стране — разрыв в доходах между богатыми и бедными достиг недопустимого уровня, заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев.

«Такое расслоение в доходах сыграло роль зажженной спички и пороховой бочки, чем воспользовались боевики-террористы и стоящие за ними заговорщики», — цитирует РБК Токаева.

Президент привел оценку этого расслоения в реальных деньгах. «Международные эксперты утверждают, что всего 162 человека владеют половиной состояния [страны]. В то время как у половины населения доходы не превышают и 50 тысяч тенге. Это чуть больше 1,3 тысячи долларов в год. На такие деньги прожить невозможно», — сказал он.

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По словам Токаева, нужны реальные реформы, которые отвечают интересам граждан страны. Он предложил бизнесменам «срочно приступить» к совместной работе по перезагрузке экономической политики и определить «новые правила игры» — «честные и справедливые».

В начале января в Казахстане вспыхнули протесты из-за роста цен на газ. Протесты быстро переросли в беспорядки в ряде городов, в том числе в бывшей столице страны Алма-Ате. Токаев обратился за помощью к ОДКБ. Ситуацию в Казахстане удалось взять под контроль к 10 января.

Тема: Протесты в Казахстане
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Политика #Мир
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