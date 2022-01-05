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Блог Ростелекома
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Актуальная тема
Протесты в Казахстане
Массовые беспорядки в Казахстане в начале 2022 года привели к глубочайшему кризису. Страна оказалась на грани гражданской войны. В дело вступила Россия и ее союзники по ОДКБ
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06.01.22, 18:37
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Казахстан закрыл въезд иностранцев в страну
В связи с объявлением чрезвычайного положения въезд для иностранных граждан на территорию Казахстана временно приостановлен
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06.01.22, 14:08
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ОДКБ направит коллективные миротворческие силы организации в Казахстан для стабилизации и нормализации обстановки в стране
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06.01.22, 12:07
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2516
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05.01.22, 19:54
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Кремль отреагировал на массовые беспорядки в Казахстане
Кремль считает, что власти Казахстана могут самостоятельно решить внутренние проблемы
3185
45
05.01.22, 18:02
3185
45
Протестующие ворвались в здание администрации Алма‑Аты
Президент страны Касым-Жомарт Токаев ввел в Алматы, Мангистауской и Алматинской областях режим чрезвычайного положения
2489
17
05.01.22, 16:37
2489
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Правительство Казахстана ушло в отставку из‑за беспорядков
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ввел в ряде регионов режим чрезвычайного положения
2941
29
05.01.22, 12:37
2941
29
Комендантский час ввели в Казахстане из‑за массовых беспорядков
Забастовки, мирные собрания и массовые мероприятия запрещены в городе Алма-Ате и Мангистауской области Казахстана из-за волны беспорядков
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