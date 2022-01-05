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Протесты в Казахстане
Массовые беспорядки в Казахстане в начале 2022 года привели к глубочайшему кризису. Страна оказалась на грани гражданской войны. В дело вступила Россия и ее союзники по ОДКБ
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