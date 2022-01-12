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#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Певица Наzима оказалась заложницей во время протестов в Алма-Ате

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © 13nazima, instagram.com/13nazima

Певица Наzима описала происходящее в Алма-Ате в первых числах января. Она на 15 часов была «заложницей» в самолете и видела, как на улицах убивали ни в чем не повинных людей. Об этом артистка рассказала в Instagram.

По словам Наzимы, в Алма-Ату она прилетела 4 января, 5-го у нее должен был пройти концерт. «Все было спокойно. Я прошлась по магазинам, купила подарки. Приехала в отель и в этот момент начались взрывы», — рассказала певица.

После отмены концерта девушка отправилась в аэропорт, чтобы улететь в Россию. Она даже успела сесть на самолет, но он не взлетел из-за того, что нет связи с диспетчерской. Пилот велел пассажирам закрыть шторки иллюминаторов, чтобы не было видно, что в самолете люди.

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«Интернета не было, мы не знали, что происходит, не могли ни с кем связаться. И боялись, что нас просто взорвут, так как мимо нас ездили машины, мигали, осматривали, и мы понимали, что это не сотрудники аэропорта, а те, кто захватил аэропорт. <…> Так в самолете мы провели около 15 часов», — описала Наzима происходящее.

После эвакуации певица еще сутки провела в Алма-Ате в поисках машины. Она договорилась со знакомыми, чтобы те перевезли ее в Шымкент, где живет ее семья. В итоге за Наzимой приехала другая машина, потому что ту машину расстреляли: один водитель погиб, другой ранен.

«Когда мы выехали в Шимкент, вокруг было много сожженных машин, разграбленные магазины, люди воровали бензин на заправках… Моя любимая Алматушка была просто как после войны», — резюмировала Наzима.

Протесты в Казахстане начались в 4 января. Участники митингов выступили против роста цен на сжиженный газ. Вскоре акции переросли в беспорядки. На фоне масштабных протестов правительство ушло в отставку. При беспорядках было задержано 5,8 тысячи человек, среди них много иностранцев.


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