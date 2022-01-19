Назарбаев появился и рассказал о целях беспорядков в Казахстане

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев впервые с начала волнений в стране появился на публике и записал видеообращение. Он назвал цель массовых беспорядков.

Жители Казахстана начали выходить на улицы в первые дни января из-за резкого повышения цен на газ. Протесты переросли в погромы. В страну вошли миротворцы ОДКБ. К 11 января Токаев объявил о завершении миротворческой миссии в Казахстане и стабилизации ситуации в стране.

«Январские события потрясли весь Казахстан. Целью этих организованных беспорядков и атаки на Казахстан было разрушение целостности страны и устоев нашего государства. Эти события еще раз показывают, что независимость нужно беречь как зеницу ока, как хрупкий сосуд, требующий особо бережного обращения», — сказал Назарбаев.

По его словам, произошедшая трагедия стала для всех казахстанцев уроком. «Важно выяснить, кто организовал все эти погромы и убийства. Следствие даст ответ на этот вопрос», — отметил первый президент Казахстана.