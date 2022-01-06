Пылающий Казахстан, или Хроника бессмысленного бунта

Казахстан удивил. Страна, имеющая с Россией границу в 7 тысяч километров, превратилась в горячую точку. Локальные волнения в двух городах словно пожар перекинулись на территорию всей республики и вылились в погром двухмиллионной Алма-Аты. Тушить конфликт отправилась российская армия.

Началось с призыва снизить цены на топливо — 2 января с этим требованием вышли на улицы жители городов Жанаозен и Актау. Их можно понять: с началом нового года цены на сжиженный газ подскочили в два раза. А его там используют повсюду — в жилых домах и как топливо для автомобилей.

Спусковой крючок

Люди справедливо возмущались, как газ, который производится в их регионе, может так быстро и катастрофически подорожать. Власти объясняли, что все дело в переходе на рыночное ценообразование.

Жители этого нефтедобывающего региона и чиновники находятся в давнем конфликте. И уже были массовые волнения. Но на этот раз президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев решил пойти навстречу людям. Правительство решило зафиксировать цену на газ ниже того уровня, что был до повышения его стоимости. Для решения конфликтной ситуации создали специальную комиссию.

Но ситуация не решилась. Протесты стремительно охватили весь Казахстан. Начались столкновения с силовиками. Требования митингующих из социально-экономических стали политическими. Толпы начали скандировать: «Шал, кет» («Дед, уходи»), имея в виду бывшего президента Нурсултана Назарбаева. Митингующие требовали отставки правительства.

Погром Алма-Аты

Утром 5 января Токаев отправляет правительство в отставку и начинает отстранять ставленников Назарбаева от руководства силовыми органами. Президент вводит режим чрезвычайного положения и комендантский час. Но все это только подливает масла в огонь.

Сложней всего ситуация складывается в бывшей столице Казахстана Алма-Ате — двухмиллионном европеизированном городе. Повстанцы, больше похожие на хорошо организованные банды, вступают в открытое противостояние с силовиками. Они громят полицейские машины и избивают сотрудников полиции.

Стягиваются подразделения национальной гвардии и армии. Но и они не помогают. Активисты захватывают и поджигают здание акимата (мэрии) Алма-Аты. Следом атакуются здания прокуратуры полиции и Комитета национальной безопасности (КНБ). Бандиты захватывают и жгут пожарные машины, нападают на кареты скорой помощи.

В ночь на 6 января ситуация в городе полностью выходит из под контроля. Силовики исчезают с улиц города. Вооруженные повстанца грабят банки и торговые центры. В итоге они захватывают городской аэропорт...

При этом многие жители Алма-Аты пишут в соцсетях, что среди бунтовщиков нет местных.

Призыв о помощи

Утром 6 января власти подсчитывают потери. По данным комендатуры Алма-Аты, в ходе столкновений в городе погибли 13 силовиков еще 353 человека пострадали. Два тела были обнаружены с «отсеченными головами».

Токаев решается на радикальные меры. Он меняет на посту председателя Совета безопасности Казахстана Назарбаева. Этот пост был пожизненно закреплен за первым президентом, как основателем казахстанской государственности. Этот пост Назарбаев использовал, как мощный инструмент влияния на политику страну.

Казахстан обращается к партнерам по Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) за помощью в «преодолении этой террористической угрозы». «На самом деле это уже не угроза, а подрыв целостности государства и самое главное — это нападение на наших граждан», — заявляет Токаев.

«Террористические банды являются по сути дела международными, они прошли серьезную подготовку за рубежом, и их нападение на Казахстан можно рассматривать и нужно рассматривать как акт агрессии», — говорит президент Казахстана.

Россия поможет

ОДКБ принимает решение направить коллективные миротворческие силы организации в Казахстан, заявляет премьер-министр Армении Никол Пашинян, который в 2022 году исполняет обязанности председателя Совета коллективной безопасности ОДКБ.

«Совет коллективной безопасности ОДКБ в соответствии со статьей 4 Договора о коллективной безопасности принял решение направить Коллективные миротворческие силы ОДКБ в Республики Казахстан на ограниченный по времени период с целью стабилизации и нормализации обстановки в этой стране», — сообщает Пашинян.

В Организацию договора о коллективной безопасности (ОДКБ) входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан. Общая численность миротворческих сил ОДКБ — около 3 600 человек. Такая численность, видимо, и будет развернута по просьбе казахстанских властей.

Россия тут же самолетами военно-транспортной авиации начала переброску в Казахстан российской, а потом и белорусской частей миротворческого контингента.

По последним данным, подразделения Воздушно-десантных войск России уже прибыли на место назначения и приступили к выполнению задач. Миротворческому контингенту ОДКБ, по неофициальным данным, будет поручена охрана особо важных объектов.

Реальные причины

Кризис в Казахстане стал неожиданностью и эксперты по традиции отнесли его к внутренним тяжелым социально-экономическим проблемам и воздействию внешних сил. Они говорят о падении уровня жизни и отрешении власти от народа, а также о влиянии националистических, исламистских и геополитических факторов.

«Протесты — это продолжение системного недовольства и усталости казахстанского общества. Именно поэтому так сложно сейчас остановить протестную волну — нет единых требований, одно недовольство», — сказала РБК глава Центра по изучению общественно-политических процессов на постсоветском пространстве МГУ Дарья Чижова.

Но безответными остаются вполне конкретные вопросы:

— Как вполне справедливый народный протест вылился в организованный погром двухмиллионного города?

— Какие силы стоят за организованным бунтом и какие цели они преследуют (эти силы остаются в тени и требований не выдвигают)?

— Почему внешне боеспособные и вполне оснащенные силовые структуры Казахстана показали полную несостоятельность и оставили Алма-Ату на разграбление бандитам?

По мнению казахстанского политолога Андрея Чеботарева, есть более приземленные причины конфликта. Речь идет о «неординарной системе государственной власти с участием ушедшего первого (бывшего) Назарбаева и второго (действующего) Токаева президентов Казахстана.

Назарбаев после ухода с поста президента попытался оставить за собой и своей Семьей максимум влияния на жизнь страны, расставив по ключевым постам своих ставленников. Токаев же стал лишь номинальным лидером и, разумеется, его это не устраивало.

Как пишут анонимные телеграмм-каналы, Токаев, воспользовавшись протестами в Жанаозене и Актау и усталостью народа от Назарбаева, сменил правительство и начал менять его ставленников в силовых структурах на своих людей. Семья же первого президента ответила на это радикализацией протеста, видимо, понадеявшись, что радикалы сметут президента, а верные силовики проигнорируют приказы.

Но главной движущей силой процесса стал хаос. То есть, стороны, породив бунт, потеряли контроль над ним.

«Мягкое подбрюшье» России

Для России кризис в Казахстане имеет огромное значение. Во-первых, страны разделяет колоссальная по протяженности граница в 7,5 тысячи километров. И она практически открыта. Это то самое «мягкое подбрюшье» России.

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Во-вторых, Казахстан для России — защитник от нестабильной Центральной Азии, в первую очередь, Афганистана. Хаос у союзника неизбежно повлечет за собой проблемы у Южного Урала, Южной и Западной Сибири, где сконцентрированы крупные промышленные центры и стратегически важные транспортные пути, например Транссиб.

И, наконец, Казахстан — важнейший геополитический союзник и экономический партнер России. По мнению директора по международным проектам Института национальной стратегии, Юрия Солозобова, наши страны — «сиамские близнецы».

«Все теперь зависит от того, удастся ли властям Казахстана пройти между "Сциллой" белорусского сценария и "Харибдой" киргизского. Потому что ни превращение Казахстана в страну-изгоя, какой стала Белоруссия после жесткого силового подавления протеста, ни коллапс государства, который произошел в Киргизии, не нужны ни Казахстану, ни России», — отметил в интервью «Эксперту» Солозобов.