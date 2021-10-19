Курильский тупик: почему Россия и Япония не заключили мир

СССР согласился передать Японии два острова Курильской гряды ради подписания мирного договора. Процесс начался ровно 65 лет назад, 19 октября 1956 года, когда была подписана Московская декларация. Но после под давлением США японские власти отказались от договоренностей. И с тех пор Москва и Токио безуспешно ищут выход из тупика.

Москва считает Южные Курилы (острова Итуруп, Шикотан, Кунашир и Хабомаи) российскими, а Токио, без каких-либо оговорок, — японскими. Противоположные позиции делают невозможным подписание мирного договора уже более полувека.

«На северные территории (Южные Курилы) распространяется суверенитет нашей страны. Мы должны решить этот вопрос, не оставляя его следующим поколениям», — заявил недавно новый премьер-министр Японии Фумио Кисида.

Кремль отреагировал категорично. «Мы не согласны с такими заявлениями, это территория Российской Федерации», — сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Предыстория

Курилы расположены между Камчаткой и японским островом Хоккайдо. Изначально они были заселены древним народом — айнами. В 1635 году там впервые высадились японцы. В 1643 году острова обследовали голландцы во главе с Мартином де Фризом.

Российские путешественники впервые упомянули о Курилах 1646 году. Это была экспедиция Ивана Москвитина, исследующая пути к Охотскому морю. В 1711-м на островах высадился отряд камчатских казаков. А в 1786 году указом Екатерины II Курильский архипелаг был включен в состав Российский империи. Там установили медные доски с надписью «Земля российского владения».

В 1855 году был подписан русско-японский Симодский трактат, по которому Южные Курилы отошли Японии, Северные Курилы — остались за Россией. В 1875 году по Петербургскому договору Москва отдала японцам Курильские острова, взамен японцы отказались от претензий на Сахалин.

В ходе Второй мировой войны на Ялтинской конференции в феврале 1945 года Советский Союз согласился принять участие в войне против Японии. Там же было согласовано решение о передаче СССР всех Курильских островов после разгрома японской армии.

Территориальные приобретения должен был зафиксировать Сан-Францисский договор. По нему Япония отказывалась от «всех прав и претензий на Курильские острова». Но в документе не было приписано, кому они отходят. СССР отказался подписывать такой договор. Так США заложили бомбу в отношения Москвы и Токио.

Московская декларация

В 1956 году Советский Союз оказался в крайне сложной внешнеполитической ситуации. По Восточной Европе прокатилась волна антисоветских выступлений. Назревала большая война на Ближнем Востоке. После разоблачения сталинизма на XX съезде КПСС испортились отношения с Китаем.

В этих условиях советское руководство решило пойти на территориальные уступки, чтобы нормализовать отношения с Токио. «Это была тонкая дипломатическая игра, целью которой было приблизить Японию к нейтральному статусу по примеру Швейцарии или Австрии», — считает доктор исторических наук, профессор МГИМО МИД России Александр Лукин.

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Московская декларация, подписанная 19 октября 1956 года, прекращала состояние войны и восстанавливала дипломатические отношения между двумя странами. Согласно декларации, острова Шикотан и Хабомаи отходили Японии только после подписания мирного договора. 8 декабря декларация была ратифицирована обоими государствами.

Но тут вмешались Соединенные Штаты. Япония под давлением подписала договор с США о взаимодействии и безопасности, направленный против Советского Союза. В связи с этим Москва отказалась передавать острова. В Кремле резонно решили, что там сразу же появятся американские войска.

Время торгов

Тем не менее, Московская декларация в течение последующих десятилетий оставалась базой для переговоров о заключении мирного договора. В 1991 году наличие территориальной проблемы в отношениях между странами признал президент СССР Михаил Горбачев. До этого момента Москва делать это отказывалась.

В 1993 позицию Горбачева подтвердил уже российский президент Борис Ельцин. Сам факт признания Россией территориального спора, а также теоретическая возможность передачи двух островов придали бодрости Японии. Впоследствии и президент Владимир Путин выразил готовность вести переговоры на основе декларации от 1956 года.

В 2009 году премьер-министр Японии Таро Асо назвал южные Курилы «незаконно оккупированными территориями». Ранее Токио избегал такой риторики. Через год новый японский премьер Юкио Хатояма заявил, что его страну не устраивает возвращение только двух островов и что он приложит максимум усилий, чтобы вернуть все четыре.

Спорные острова Курильской гряды с российскими и японскими названиями Фото : Wikimedia

В ответ президент России Дмитрий Медведев демонстративно посетил Курилы. Российская армия начала развертывание дополнительных военных сил на островах. Москва конкретизировала: речь идти может только о совместном хозяйственном освоении — разговор о территориальных уступках закончен.

Битва престижей

Нынешняя позиция России однозначна. Курильские острова вошли в состав страны по итогам Второй мировой войны на законных основаниях и «российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое подтверждение, сомнению не подлежит».

Столь же определенна и японская точка зрения: «северные территории являются вековыми территориями Японии». Возвращение Курил поддерживает большинство японцев, и любое правительство будет обязательно придерживаться столь категоричного взгляда.

Позиции сторон гибкостью не отличаются. Тем не менее, Москва и Токио не отказываются от переговоров.

Тем более, что мировая ситуация меняется, подталкивая к диалогу. Япония перестала быть безусловным экономическим лидером Азии, уступив это место Китаю. Она тяготится ролью политического вассала США и ищет место в новой системе сдержек и противовесов. Россия же заинтересована в приобретении нового мощного партнера.

«Российско-японский территориальный конфликт не имеет никаких шансов на разрешение в рамках двусторонней повестки дня — он будет сводиться исключительно к битве престижей, в которой никто не готов ни в чем уступать. Однако изменение общей ситуации в Азии и необходимость выстраивать систему балансов может повлиять и на этот застарелый спор», — подытоживает председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике России Федор Лукьянов.