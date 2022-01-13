Российские десантники вылетели из Алма-Аты

Россия начала выводить из Казахстана свои подразделения, находившиеся там в рамках миротворческой миссии ОДКБ, сообщает пресс-служба Минобороны. Первые подразделения десантников уже вылетели из Алма-Аты.

Подразделения из состава коллективных миротворческих сил ОДКБ осуществили погрузку штатной техники и личного состава в самолеты военно-транспортной авиации ВКС России, четыре Ил-76 доставят их в Ивановскую область, отмечается в сообщении.

Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года, поводом для них стал двукратный рост цен на сжиженный нефтяной газ. Позже акции перешли в беспорядки, начались столкновения с силовиками и мародерство.

Глава Казахстана Токаев обратился за помощью в ОДКБ. Организация приняла решение направить в страну коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки. Свои подразделения в республику направили Россия, Белоруссия, Таджикистан, Киргизия и Армения.

Всего в Казахстан за несколько дней было переброшено около двух тысяч десантников. Их главной задачей являлась охрана важных объектов. На фоне стабилизации ситуации руководство республики приняло решение начать вывод миротворцев с 13 января.