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Протесты в Казахстане
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Российские десантники вылетели из Алма-Аты

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Минобороны РФ

Россия начала выводить из Казахстана свои подразделения, находившиеся там в рамках миротворческой миссии ОДКБ, сообщает пресс-служба Минобороны. Первые подразделения десантников уже вылетели из Алма-Аты.

Подразделения из состава коллективных миротворческих сил ОДКБ осуществили погрузку штатной техники и личного состава в самолеты военно-транспортной авиации ВКС России, четыре Ил-76 доставят их в Ивановскую область, отмечается в сообщении.

Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года, поводом для них стал двукратный рост цен на сжиженный нефтяной газ. Позже акции перешли в беспорядки, начались столкновения с силовиками и мародерство.

Глава Казахстана Токаев обратился за помощью в ОДКБ. Организация приняла решение направить в страну коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки. Свои подразделения в республику направили Россия, Белоруссия, Таджикистан, Киргизия и Армения.

Всего в Казахстан за несколько дней было переброшено около двух тысяч десантников. Их главной задачей являлась охрана важных объектов. На фоне стабилизации ситуации руководство республики приняло решение начать вывод миротворцев с 13 января.

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Оборона #Армия
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