Токаев объявил о завершении миротворческой миссии ОДКБ

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с генсеком ОДКБ Станиславом Засем объявил о завершении миротворческой операции организации.

Вывод войск ОДКБ из Казахстана начнется 13 января и завершится в течение 10 дней, сообщил ТАСС в среду пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов.

«Глава казахстанского государства поблагодарил союзников за проведение миротворческой операции и помощь в условиях террористического нападения», — отметил он.

С просьбой об оказании помощи власти Казахстана обратились 6 января на фоне массовых беспорядков в стране и захвата административных зданий. На следующий день в стране началось развертывание миротворческой миссии.

Силы ОДКБ охраняли военные, государственные и социальные объекты в Алма-Ате и прилегающих районах. К подавлению беспорядков миротворцы не привлекались.