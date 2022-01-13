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Токаев объявил о завершении миротворческой миссии ОДКБ

Источник:
ТАСС
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Фото: Ministry of Defense of the Russian Federation / CC BY 4.0

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с генсеком ОДКБ Станиславом Засем объявил о завершении миротворческой операции организации.

Вывод войск ОДКБ из Казахстана начнется 13 января и завершится в течение 10 дней, сообщил ТАСС в среду пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов.

«Глава казахстанского государства поблагодарил союзников за проведение миротворческой операции и помощь в условиях террористического нападения», — отметил он.

С просьбой об оказании помощи власти Казахстана обратились 6 января на фоне массовых беспорядков в стране и захвата административных зданий. На следующий день в стране началось развертывание миротворческой миссии.

Силы ОДКБ охраняли военные, государственные и социальные объекты в Алма-Ате и прилегающих районах. К подавлению беспорядков миротворцы не привлекались.

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Политика #Мир #Военная политика
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