Жириновский рассказал про смерть Назарбаева

Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев давно умер, заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский в эфире радио «Комсомольская правда».

«Я думаю, умер давно. Давно умер и похоронили. Так тихо спрятаться, ничего не говорить и быть живым? Это исключается. Тем более что сразу был арестован председатель комитета государственной безопасности», — сказал Жириновский.

СМИ ранее предположили, что экс-президент Нурсултан Назарбаев мог уехать из Казахстана на фоне происходящих там беспорядков, так как он ни разу не прокомментировал ситуацию в стране. Позднее официальные власти заявили, что он не покидал Казахстан.

Назарбаев сложил полномочия в марте 2019 года. При этом его наделили статусом лидера нации и оставили пост председателя Совета безопасности, а также члена Конституционного совета. В ходе массовых протестов в начале 2022 года участники митингов критиковали Назарбаева.